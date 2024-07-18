Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с Криворучко

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын принял военную делегацию России, которую возглавляет заместитель министра обороны страны Алексей Криворучко. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».
«Генеральный секретарь ТПК и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко», — говорится в сообщении. Подробности встречи пока неизвестны.
Президент России Владимир Путин в июне 2024 года посетил КНДР с рабочим визитом. Поездка вызвала резонанс на Западе еще задолго до самого события. Южная Корея обеспокоена сотрудничеством стран.
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