18 июля 2024

Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с Криворучко

© Служба новостей «URA.RU»
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Ким Чен Ын принял делегацию России
Ким Чен Ын принял делегацию России Фото:

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын принял военную делегацию России, которую возглавляет заместитель министра обороны страны Алексей Криворучко. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».

«Генеральный секретарь ТПК и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко», — говорится в сообщении. Подробности встречи пока неизвестны.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года посетил КНДР с рабочим визитом. Поездка вызвала резонанс на Западе еще задолго до самого события. Южная Корея обеспокоена сотрудничеством стран.

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Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын принял военную делегацию России, которую возглавляет заместитель министра обороны страны Алексей Криворучко. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи». «Генеральный секретарь ТПК и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко», — говорится в сообщении. Подробности встречи пока неизвестны. Президент России Владимир Путин в июне 2024 года посетил КНДР с рабочим визитом. Поездка вызвала резонанс на Западе еще задолго до самого события. Южная Корея обеспокоена сотрудничеством стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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