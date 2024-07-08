Южная Корея намерена обсудить сотрудничество РФ и КНДР на саммите НАТО

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, ким чен ын
Сотрудничество России и КНДР беспокоит страны НАТО Фото:

Южная Корея обеспокоена сотрудничеством России и КНДР и намерена поднять этот вопрос на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом заявил первый заместитель советника по национальной безопасности южнокорейской стороны Ким Тхэ Хе.

«Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и обсудим пути укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и IP4 (Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия — прим. URA.RU)», — сказал Ким Тхэ Хе. Его слова приводит издание «Ренхап».

Ранее беспокойство союзом РФ и КНДР выразила Япония. По словам министра иностранных дел страны Еко Камикавы, такое сотрудничество якобы наносит большой вред окружающей Японию обстановке по безопасности, пишет деловое издание «Взгляд».

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Южная Корея обеспокоена сотрудничеством России и КНДР и намерена поднять этот вопрос на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом заявил первый заместитель советника по национальной безопасности южнокорейской стороны Ким Тхэ Хе. «Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и обсудим пути укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и IP4 (Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия — прим. URA.RU)», — сказал Ким Тхэ Хе. Его слова приводит издание «Ренхап». Ранее беспокойство союзом РФ и КНДР выразила Япония. По словам министра иностранных дел страны Еко Камикавы, такое сотрудничество якобы наносит большой вред окружающей Японию обстановке по безопасности, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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