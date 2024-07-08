В мире Азия Южная Корея намерена обсудить сотрудничество РФ и КНДР на саммите НАТО 08 июля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 + Сотрудничество России и КНДР беспокоит страны НАТО Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Южная Корея обеспокоена сотрудничеством России и КНДР и намерена поднять этот вопрос на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом заявил первый заместитель советника по национальной безопасности южнокорейской стороны Ким Тхэ Хе. «Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и обсудим пути укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и IP4 (Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия — прим. URA.RU)», — сказал Ким Тхэ Хе. Его слова приводит издание «Ренхап». Ранее беспокойство союзом РФ и КНДР выразила Япония. По словам министра иностранных дел страны Еко Камикавы, такое сотрудничество якобы наносит большой вред окружающей Японию обстановке по безопасности, пишет деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Южная Корея обеспокоена сотрудничеством России и КНДР и намерена поднять этот вопрос на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом заявил первый заместитель советника по национальной безопасности южнокорейской стороны Ким Тхэ Хе. «Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и обсудим пути укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и IP4 (Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия — прим. URA.RU)», — сказал Ким Тхэ Хе. Его слова приводит издание «Ренхап». Ранее беспокойство союзом РФ и КНДР выразила Япония. По словам министра иностранных дел страны Еко Камикавы, такое сотрудничество якобы наносит большой вред окружающей Японию обстановке по безопасности, пишет деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям