Южная Корея намерена обсудить сотрудничество РФ и КНДР на саммите НАТО

Южная Корея обеспокоена сотрудничеством России и КНДР и намерена поднять этот вопрос на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом заявил первый заместитель советника по национальной безопасности южнокорейской стороны Ким Тхэ Хе.
«Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и обсудим пути укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и IP4 (Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия — прим. URA.RU)», — сказал Ким Тхэ Хе. Его слова приводит издание «Ренхап».
Ранее беспокойство союзом РФ и КНДР выразила Япония. По словам министра иностранных дел страны Еко Камикавы, такое сотрудничество якобы наносит большой вред окружающей Японию обстановке по безопасности, пишет деловое издание «Взгляд».
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