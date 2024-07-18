«Ведомости»: в Госдуме до конца июля освободится три поста в руководстве

Вице-спикер Госдумы России Сергей Неверов, председатель комитета по спорту Дмитрий Свищев и глава комитета по энергетике Павел Завальный покинут свои посты в июле. Об этом сообщили источники, знакомые с планами о грядущих кадровых изменениях в ведомстве.
«Проекты постановлений об уходе этих трех депутатов со своих должностей в нижней палате 22 июля рассмотрит Совет Госдумы. Заседание будет проводить первый зампредседателя ГД Александр Жуков, поскольку спикер нижней палаты Вячеслав Володин находится в командировке», — уточнили собеседники «Ведомостей».
При этом сами депутаты воздерживаются от комментариев. Свищев уточнил, что решение окончательно не принято. Завальный отказался разговаривать с журналистами, а Неверов заявил, что ничего не знает о своем уходе с поста вице-спикер ГД.
Источники издания считают, что кадровые изменения связаны с необходимостью освобождения мест для бывших членов правительства, которые баллотируются в Госдуму. Предположительно, освободившиеся посты займут бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта РФ Олег Матыцин и экс-министр энергетики России Николай Шульгинов.
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