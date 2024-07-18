18 июля 2024

«Ведомости»: в Госдуме до конца июля освободится три поста в руководстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Госдуме грядут кадровые перестроения
В Госдуме грядут кадровые перестроения Фото:

Вице-спикер Госдумы России Сергей Неверов, председатель комитета по спорту Дмитрий Свищев и глава комитета по энергетике Павел Завальный покинут свои посты в июле. Об этом сообщили источники, знакомые с планами о грядущих кадровых изменениях в ведомстве.

«Проекты постановлений об уходе этих трех депутатов со своих должностей в нижней палате 22 июля рассмотрит Совет Госдумы. Заседание будет проводить первый зампредседателя ГД Александр Жуков, поскольку спикер нижней палаты Вячеслав Володин находится в командировке», — уточнили собеседники «Ведомостей».

При этом сами депутаты воздерживаются от комментариев. Свищев уточнил, что решение окончательно не принято. Завальный отказался разговаривать с журналистами, а Неверов заявил, что ничего не знает о своем уходе с поста вице-спикер ГД.

Источники издания считают, что кадровые изменения связаны с необходимостью освобождения мест для бывших членов правительства, которые баллотируются в Госдуму. Предположительно, освободившиеся посты займут бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта РФ Олег Матыцин и экс-министр энергетики России Николай Шульгинов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-спикер Госдумы России Сергей Неверов, председатель комитета по спорту Дмитрий Свищев и глава комитета по энергетике Павел Завальный покинут свои посты в июле. Об этом сообщили источники, знакомые с планами о грядущих кадровых изменениях в ведомстве. «Проекты постановлений об уходе этих трех депутатов со своих должностей в нижней палате 22 июля рассмотрит Совет Госдумы. Заседание будет проводить первый зампредседателя ГД Александр Жуков, поскольку спикер нижней палаты Вячеслав Володин находится в командировке», — уточнили собеседники «Ведомостей». При этом сами депутаты воздерживаются от комментариев. Свищев уточнил, что решение окончательно не принято. Завальный отказался разговаривать с журналистами, а Неверов заявил, что ничего не знает о своем уходе с поста вице-спикер ГД. Источники издания считают, что кадровые изменения связаны с необходимостью освобождения мест для бывших членов правительства, которые баллотируются в Госдуму. Предположительно, освободившиеся посты займут бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта РФ Олег Матыцин и экс-министр энергетики России Николай Шульгинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...