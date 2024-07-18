Челябинскому термальному курорту суд отказал в аренде земли

Термальному курорту «Баден-Баден Еткуль» суд в Челябинской области отказал в продлении договора аренды земельного участка. Как следует из судебного решения, в удовлетворении исковых требований к Росимуществу отказано.
«В удовлетворении заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.
Юристы курорта требовали продлить арендный договор на три года. Впервые он был заключен в сентябре 2009 года. Участок арендован в Еткульском районе. Его размер составляет 52,4 тысячи га.
В сентябре 2023 года Росимущество потребовало снести постройки на территории, связав это с тем, что строения расположены на особо охраняемой территории. Объект находится на территории памятника природы «Еткульский бор». Ведомство опротестовало возведение двух гостевых домов, бассейна, сруба на фундаменте и гаража.
Спор из-за участка ведется больше года. При подготовке материала URA.RU обратилось за разъяснением позиции компании-ответчика. По мере поступления ответа он будет опубликован.
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