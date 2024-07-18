18 июля 2024

Челябинскому термальному курорту суд отказал в аренде земли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курорту "Баден-Баден Еткуль" снова отказали в продлении договора аренды
Курорту "Баден-Баден Еткуль" снова отказали в продлении договора аренды Фото:

Термальному курорту «Баден-Баден Еткуль» суд в Челябинской области отказал в продлении договора аренды земельного участка. Как следует из судебного решения, в удовлетворении исковых требований к Росимуществу отказано.

«В удовлетворении заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.

Юристы курорта требовали продлить арендный договор на три года. Впервые он был заключен в сентябре 2009 года. Участок арендован в Еткульском районе. Его размер составляет 52,4 тысячи га.

В сентябре 2023 года Росимущество потребовало снести постройки на территории, связав это с тем, что строения расположены на особо охраняемой территории. Объект находится на территории памятника природы «Еткульский бор». Ведомство опротестовало возведение двух гостевых домов, бассейна, сруба на фундаменте и гаража.

Спор из-за участка ведется больше года. При подготовке материала URA.RU обратилось за разъяснением позиции компании-ответчика. По мере поступления ответа он будет опубликован.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Термальному курорту «Баден-Баден Еткуль» суд в Челябинской области отказал в продлении договора аренды земельного участка. Как следует из судебного решения, в удовлетворении исковых требований к Росимуществу отказано. «В удовлетворении заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Юристы курорта требовали продлить арендный договор на три года. Впервые он был заключен в сентябре 2009 года. Участок арендован в Еткульском районе. Его размер составляет 52,4 тысячи га. В сентябре 2023 года Росимущество потребовало снести постройки на территории, связав это с тем, что строения расположены на особо охраняемой территории. Объект находится на территории памятника природы «Еткульский бор». Ведомство опротестовало возведение двух гостевых домов, бассейна, сруба на фундаменте и гаража. Спор из-за участка ведется больше года. При подготовке материала URA.RU обратилось за разъяснением позиции компании-ответчика. По мере поступления ответа он будет опубликован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...