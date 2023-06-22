Термальный курорт опротестовал в суде решение челябинского Росимущества

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Термальный курорт работает на особо охраняемых землях Еткульского района Фото:

Термальный курорт «Баден-Баден» заявил через суд протест по поводу решения управления Росимущества в Челябинской области не продлевать договор аренды. Информация об этом следует из данных картотеки арбитражных дел.

«ООО „Баден-Баден Екатеринбург“ обратилось с заявлением к теруправлению Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Потребовало признать незаконными решения об отказе в продлении срока действия договора аренды», — отмечено в определении суда.

Другими требованиями стали заключение соглашения к договору аренды земли о продлении срока действия на три года. Речь идет об участке площадью в 54 тысячи кв метров в границах комплекса «Лесная сказка». Объект расположен в Еткульском районе на особо охраняемой территории.

В мае районные власти запретили компании строить в «Лесной сказке» гостиницу. Причиной стали ограничения законодательства на возведение объектов охраняемых зонах: «Лесная сказка» расположена на территории памятника природы «Еткульский бор».

Иск «Баден-Баден Екатеринбург» до 19 июля оставили без движения, потребовав устранить нарушения при подаче. В ходе подготовки материала URA.RU обратилось за комментарием к сторонам судебного процесса. К моменту публикации ответы не поступили.

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Термальный курорт «Баден-Баден» заявил через суд протест по поводу решения управления Росимущества в Челябинской области не продлевать договор аренды. Информация об этом следует из данных картотеки арбитражных дел. «ООО „Баден-Баден Екатеринбург“ обратилось с заявлением к теруправлению Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Потребовало признать незаконными решения об отказе в продлении срока действия договора аренды», — отмечено в определении суда. Другими требованиями стали заключение соглашения к договору аренды земли о продлении срока действия на три года. Речь идет об участке площадью в 54 тысячи кв метров в границах комплекса «Лесная сказка». Объект расположен в Еткульском районе на особо охраняемой территории. В мае районные власти запретили компании строить в «Лесной сказке» гостиницу. Причиной стали ограничения законодательства на возведение объектов охраняемых зонах: «Лесная сказка» расположена на территории памятника природы «Еткульский бор». Иск «Баден-Баден Екатеринбург» до 19 июля оставили без движения, потребовав устранить нарушения при подаче. В ходе подготовки материала URA.RU обратилось за комментарием к сторонам судебного процесса. К моменту публикации ответы не поступили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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