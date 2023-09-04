Постройки челябинского термального курорта «Баден-Баден» требуют снести

Постройки термального курорта потребовали признать самовольными Фото: Размик Закарян © URA.RU

Теруправление Росимущества по Челябинской области потребовало снести постройки курорта компании «Баден-Баден Екатеринбург» в Еткуле, признав их самовольными. Как следует из картотеки арбитражных дел, в иске фигурирует пять объектов.

«Теруправление Росимущества обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Баден-Баден Екатеринбург“, ИП Кононову Евгению Викторовичу. Просит признать самовольными постройками строения в Еткульском муниципальном районе и снести», — отмечено в определении суда.

Спорными объектами стали постройки, возведенные на площади в 52,4 тысячи кв метров. В иске сказано, что расположены они на особо охраняемой территории. Росимущество оспорило строительство бассейна, двух гостевых домов, бани из сруба на фундаменте, двухэтажного гаража на два машиноместа.

В качестве третьего лица в процесс привлекли региональное минэкологии. Судебное заседание назначено на 4 октября. Процесс стал не первым. В июне юристы курорта опротестовали решение Росимущество, которым отказано в продлении аренды того же земельного участка в Еткульском районе. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу курорта. К моменту публикации ответа не последовало.