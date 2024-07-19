Сбои Windows коснулись Украины

Украинские банки, сотовая связь и почта была парализована из-за сбоя Windows
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С утра 19 июля по всему миру наблюдаются сбои в работе Windows Фото:
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В работе Windows произошел массовый сбой

На Украине из-за сбоев операционной системы Windows была нарушена работа банков, службы доставки, мобильная связь. Об этом сообщили в Госспецсвязи Украины. Нарушения работы в Microsoft Windows связаны с программой по кибербезопасности CrowdStrike.

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Массовый сбой Windows парализовал работу по всему миру: главное к этому часу

«С утра 19 июля ряд организаций на Украине и в мире столкнулись с проблемой запуска компьютеров, которые функционируют на операционной системе Microsoft Windows и используют программное обеспечение CrowdStrike Falcon», — указано на сайте. Отмечается, что проблемы наблюдаются в работе службы доставки «Новая почта», оператора мобильной связи Vodafone, Sense Bank (бывший «Альфа-банка Украина») и виртуального банка monobank.

С утра 19 июля из-за сбоев Windows парализована работа банков, аэропортов и магазинов по всему миру. Россию проблемы не коснулись, поскольку РФ отказалась от зарубежного софта, сообщили в Минцифры. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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На Украине из-за сбоев операционной системы Windows была нарушена работа банков, службы доставки, мобильная связь. Об этом сообщили в Госспецсвязи Украины. Нарушения работы в Microsoft Windows связаны с программой по кибербезопасности CrowdStrike. «С утра 19 июля ряд организаций на Украине и в мире столкнулись с проблемой запуска компьютеров, которые функционируют на операционной системе Microsoft Windows и используют программное обеспечение CrowdStrike Falcon», — указано на сайте. Отмечается, что проблемы наблюдаются в работе службы доставки «Новая почта», оператора мобильной связи Vodafone, Sense Bank (бывший «Альфа-банка Украина») и виртуального банка monobank. С утра 19 июля из-за сбоев Windows парализована работа банков, аэропортов и магазинов по всему миру. Россию проблемы не коснулись, поскольку РФ отказалась от зарубежного софта, сообщили в Минцифры. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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