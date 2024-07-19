Сбои Windows коснулись Украины

На Украине из-за сбоев операционной системы Windows была нарушена работа банков, службы доставки, мобильная связь. Об этом сообщили в Госспецсвязи Украины. Нарушения работы в Microsoft Windows связаны с программой по кибербезопасности CrowdStrike.
«С утра 19 июля ряд организаций на Украине и в мире столкнулись с проблемой запуска компьютеров, которые функционируют на операционной системе Microsoft Windows и используют программное обеспечение CrowdStrike Falcon», — указано на сайте. Отмечается, что проблемы наблюдаются в работе службы доставки «Новая почта», оператора мобильной связи Vodafone, Sense Bank (бывший «Альфа-банка Украина») и виртуального банка monobank.
С утра 19 июля из-за сбоев Windows парализована работа банков, аэропортов и магазинов по всему миру. Россию проблемы не коснулись, поскольку РФ отказалась от зарубежного софта, сообщили в Минцифры. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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