В Тарко-Сале водители будут совершать крюк из-за ремонта перекрестка
В Тарко-Сале (ЯНАО) водители три дня будут ездить в объезд из-за ремонта перекрестка по улице Мезенцева. Об этом сообщает пресс-служба районного департамента транспорта и ЖКХ.
«В связи с капитальным ремонтом улицы Мезенцева с 19 по 21 июля временно перекрыто движение на перекрестке улиц Мезенцева и Мира. Подъезд к жилым домам микрорайона Геолог и улицы Мезенцева возможен через улицу Победы или улицу Русскую», — сообщает пресс-служба дептранспорта в официальном telegram-канале.
Ранее, в Тарко-Сале перекрывали улицу 50 лет Ямалу. Ремонт был связан с обустройством ливневой канализации.
В Тарко-Сале перекрыли перекресток по улице Мезенцева
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