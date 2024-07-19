В райцентре ЯНАО из-за ремонта перекрестка водителям придется ездить в объезд. Карта

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В Тарко-Сале водители будут совершать крюк из-за ремонта перекрестка
В Тарко-Сале водители будут совершать крюк из-за ремонта перекрестка Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) водители три дня будут ездить в объезд из-за ремонта перекрестка по улице Мезенцева. Об этом сообщает пресс-служба районного департамента транспорта и ЖКХ.

«В связи с капитальным ремонтом улицы Мезенцева с 19 по 21 июля временно перекрыто движение на перекрестке улиц Мезенцева и Мира. Подъезд к жилым домам микрорайона Геолог и улицы Мезенцева возможен через улицу Победы или улицу Русскую», — сообщает пресс-служба дептранспорта в официальном telegram-канале.

Ранее, в Тарко-Сале перекрывали улицу 50 лет Ямалу. Ремонт был связан с обустройством ливневой канализации.

В Тарко-Сале перекрыли перекресток по улице Мезенцева
В Тарко-Сале перекрыли перекресток по улице Мезенцева
Фото:

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В Тарко-Сале (ЯНАО) водители три дня будут ездить в объезд из-за ремонта перекрестка по улице Мезенцева. Об этом сообщает пресс-служба районного департамента транспорта и ЖКХ. «В связи с капитальным ремонтом улицы Мезенцева с 19 по 21 июля временно перекрыто движение на перекрестке улиц Мезенцева и Мира. Подъез д к жилым домам микрорайона Геолог и улицы Мезенцева возможен через улицу Победы или улицу Русскую», — сообщает пресс-служба дептранспорта в официальном telegram-канале. Ранее, в Тарко-Сале перекрывали улицу 50 лет Ямалу. Ремонт был связан с обустройством ливневой канализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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