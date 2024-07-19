Гершкович собирал секретную информацию об Уралвагонзаводе по заданию ЦРУ

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович по заданию Центрального разведывательного управления (ЦРУ) собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода. Этот факт подтвержден документально, мужчина при этом хорошо конспирировался, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«В cуде установлено и документально подтверждено, что американский журналиcт газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 гoда собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельнoсти оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуcку и ремонту военной техники», — заявили в Генпрокуратуре. Информацию передает ТАСС.
В конце марта Гершковича задержали. Согласно постановлению суда, он виновен в шпионаже и приговорен на 16 лет лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгoго режима. Рассмотрение его дела в Свердловском областном суде прошло всего за три дня.
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