Гершкович собирал секретную информацию об Уралвагонзаводе по заданию ЦРУ

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Оглашение приговора Эвану Гершковичу в Свердловском областном суде. Екатеринбург, гершкович эван
Гершкович в марте 2023 года по заданию ЦРУ собирал секретные сведения об Уралвагонзаводе, передает Генпрокуратуры РФ Фото:
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В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович по заданию Центрального разведывательного управления (ЦРУ) собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода. Этот факт подтвержден документально, мужчина при этом хорошо конспирировался, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«В cуде установлено и документально подтверждено, что американский журналиcт газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 гoда собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельнoсти оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуcку и ремонту военной техники», — заявили в Генпрокуратуре. Информацию передает ТАСС.

В конце марта Гершковича задержали. Согласно постановлению суда, он виновен в шпионаже и приговорен на 16 лет лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгoго режима. Рассмотрение его дела в Свердловском областном суде прошло всего за три дня.

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Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович по заданию Центрального разведывательного управления (ЦРУ) собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода. Этот факт подтвержден документально, мужчина при этом хорошо конспирировался, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. «В cуде установлено и документально подтверждено, что американский журналиcт газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 гoда собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельнoсти оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуcку и ремонту военной техники», — заявили в Генпрокуратуре. Информацию передает ТАСС. В конце марта Гершковича задержали. Согласно постановлению суда, он виновен в шпионаже и приговорен на 16 лет лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгoго режима. Рассмотрение его дела в Свердловском областном суде прошло всего за три дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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