Байден намерен добиться освобождения осужденного в Екатеринбурге журналиста WSJ Гершковича

Байден: мы не прекратим наших усилий по возвращению Эвана Гершковича домой
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден считает, что журналиста задержали якобы неправомерно Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Президент США Джо Байден после вынесения Свердловский облсудом приговора в виде 16 лет лишения свободы журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу заявил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться его освобождения. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Как я уже давно говорил и как ООН также пришла к выводу, нет никаких сомнений в том, что Россия неправомерно задерживает Эвана. <…> С самого первого дня моей администрации у меня не было более важного приоритета, чем добиваться освобождения и безопасного возвращения Эвана, Пола Уилана и всех американцев, неправомерно задержанных и удерживаемых в заложниках за рубежом», — сказал лидер США.

По его мнению, Гершкович стойко выдержал свое испытание. «Мы не прекратим наших усилий по его возвращению домой. И мы с Джилл [супруга] молимся за Эвана и его семью», — отметил Байден.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвинили в шпионаже: как уже доказано в суде, он по заданию ЦРУ собирал секретные материалы об оборонном заводе. Ему вынесли приговор в виде лишения свободы на 16 лет строгого режима. Гособвинитель просил 18 лет. Однако сам иностранец вину так и не признал. Полная информация о деле американца — в сюжете URA.RU.

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Президент США Джо Байден после вынесения Свердловский облсудом приговора в виде 16 лет лишения свободы журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу заявил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться его освобождения. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома. «Как я уже давно говорил и как ООН также пришла к выводу, нет никаких сомнений в том, что Россия неправомерно задерживает Эвана. <…> С самого первого дня моей администрации у меня не было более важного приоритета, чем добиваться освобождения и безопасного возвращения Эвана, Пола Уилана и всех американцев, неправомерно задержанных и удерживаемых в заложниках за рубежом», — сказал лидер США. По его мнению, Гершкович стойко выдержал свое испытание. «Мы не прекратим наших усилий по его возвращению домой. И мы с Джилл [супруга] молимся за Эвана и его семью», — отметил Байден. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвинили в шпионаже: как уже доказано в суде, он по заданию ЦРУ собирал секретные материалы об оборонном заводе. Ему вынесли приговор в виде лишения свободы на 16 лет строгого режима. Гособвинитель просил 18 лет. Однако сам иностранец вину так и не признал. Полная информация о деле американца — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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