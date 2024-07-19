Байден намерен добиться освобождения осужденного в Екатеринбурге журналиста WSJ Гершковича

Байден: мы не прекратим наших усилий по возвращению Эвана Гершковича домой

19 июля 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Байден считает, что журналиста задержали якобы неправомерно Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Президент США Джо Байден после вынесения Свердловский облсудом приговора в виде 16 лет лишения свободы журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу заявил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться его освобождения. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома. «Как я уже давно говорил и как ООН также пришла к выводу, нет никаких сомнений в том, что Россия неправомерно задерживает Эвана. <…> С самого первого дня моей администрации у меня не было более важного приоритета, чем добиваться освобождения и безопасного возвращения Эвана, Пола Уилана и всех американцев, неправомерно задержанных и удерживаемых в заложниках за рубежом», — сказал лидер США. По его мнению, Гершкович стойко выдержал свое испытание. «Мы не прекратим наших усилий по его возвращению домой. И мы с Джилл [супруга] молимся за Эвана и его семью», — отметил Байден. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвинили в шпионаже: как уже доказано в суде, он по заданию ЦРУ собирал секретные материалы об оборонном заводе. Ему вынесли приговор в виде лишения свободы на 16 лет строгого режима. Гособвинитель просил 18 лет. Однако сам иностранец вину так и не признал. Полная информация о деле американца — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден после вынесения Свердловский облсудом приговора в виде 16 лет лишения свободы журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу заявил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться его освобождения. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома. «Как я уже давно говорил и как ООН также пришла к выводу, нет никаких сомнений в том, что Россия неправомерно задерживает Эвана. <…> С самого первого дня моей администрации у меня не было более важного приоритета, чем добиваться освобождения и безопасного возвращения Эвана, Пола Уилана и всех американцев, неправомерно задержанных и удерживаемых в заложниках за рубежом», — сказал лидер США. По его мнению, Гершкович стойко выдержал свое испытание. «Мы не прекратим наших усилий по его возвращению домой. И мы с Джилл [супруга] молимся за Эвана и его семью», — отметил Байден. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвинили в шпионаже: как уже доказано в суде, он по заданию ЦРУ собирал секретные материалы об оборонном заводе. Ему вынесли приговор в виде лишения свободы на 16 лет строгого режима. Гособвинитель просил 18 лет. Однако сам иностранец вину так и не признал. Полная информация о деле американца — в сюжете URA.RU.