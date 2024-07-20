NYT: Украина заранее пытается задобрить Трампа и получить его поддержку

Киев начал налаживать связи с политическим лагерем кандидата в президенты США Дональда Трампа в преддверии американских выборов. По информации газеты The New York Times, украинские дипломаты прорабатывают стратегии, чтобы убедить политика продолжать поддержку Киева.
«Украинские дипломаты работали над стратегиями, чтобы убедить Трампа продолжать поддерживать Украину... Киев мог бы сформулировать свои цели так, чтобы они соответствовали двум главным интересам Трампа: его имиджу сильного лидера и защите американской экономики», — передает американское издание слова Александра Краева, руководителя в украинском аналитическом центре «Призма». По его оценке, подобные действия со стороны Киева связаны с опасениями из-за непредсказуемости Трампа во внешней политике.
Газета отмечает, что украинские чиновники обеспокоены возможным окончанием конфликта с Россией при президентстве Трампа. По данным издания, Киев волнуется, что в случае быстрого окончания боевых действий, как того обещает американский кандидат в своей предвыборной программе, Россия сохранит освобожденную в ходе СВО территорию.
Ранее стало известно о телефонном разговоре Трампа и Зеленского, спустя три года после их последней беседы. О чем поговорили кандидат в президенты США и украинский лидер — в материале URA.RU.
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