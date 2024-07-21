Захарова: Россия не вмешивается во внутренние дела США

22 июля 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что сценарий в США после решения Байдена — это внутреннее дело Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что Россия не вмешивается в американские выборы и внутреннюю политику США. Это комментарий последовал на фоне новостей о том, что действующий президент США Джо Байден не будет бороться за второй срок. «Пусть они сами с этим разбираются. Мы не вмешиваемся ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы, это их антидостижение, эти выборы, которые, мы видим, проходят в США на протяжении многих лет», — приводит слова Захаровой телеканал «Соловьев Live». В Кремле считают, что у РФ сейчас основная задача выполнить цели СВО на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что выборы в США еще только через три месяца. По его мнению, все еще может поменяться. Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с URA.RU заявил, что лучше бы Байден проиграл Трампу, чем снялся с выборов. По его словам, так демократы смогли бы сохранить авторитет партии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что Россия не вмешивается в американские выборы и внутреннюю политику США. Это комментарий последовал на фоне новостей о том, что действующий президент США Джо Байден не будет бороться за второй срок. «Пусть они сами с этим разбираются. Мы не вмешиваемся ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы, это их антидостижение, эти выборы, которые, мы видим, проходят в США на протяжении многих лет», — приводит слова Захаровой телеканал «Соловьев Live». В Кремле считают, что у РФ сейчас основная задача выполнить цели СВО на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что выборы в США еще только через три месяца. По его мнению, все еще может поменяться. Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с URA.RU заявил, что лучше бы Байден проиграл Трампу, чем снялся с выборов. По его словам, так демократы смогли бы сохранить авторитет партии.