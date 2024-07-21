21 июля 2024

Захарова: Россия не вмешивается во внутренние дела США

© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Захарова заявила, что сценарий в США после решения Байдена — это внутреннее дело Фото:
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Байден вышел из президентской гонки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что Россия не вмешивается в американские выборы и внутреннюю политику США. Это комментарий последовал на фоне новостей о том, что действующий президент США Джо Байден не будет бороться за второй срок.

«Пусть они сами с этим разбираются. Мы не вмешиваемся ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы, это их антидостижение, эти выборы, которые, мы видим, проходят в США на протяжении многих лет», — приводит слова Захаровой телеканал «Соловьев Live».

В Кремле считают, что у РФ сейчас основная задача выполнить цели СВО на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что выборы в США еще только через три месяца. По его мнению, все еще может поменяться. Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с URA.RU заявил, что лучше бы Байден проиграл Трампу, чем снялся с выборов. По его словам, так демократы смогли бы сохранить авторитет партии.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что Россия не вмешивается в американские выборы и внутреннюю политику США. Это комментарий последовал на фоне новостей о том, что действующий президент США Джо Байден не будет бороться за второй срок. «Пусть они сами с этим разбираются. Мы не вмешиваемся ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы, это их антидостижение, эти выборы, которые, мы видим, проходят в США на протяжении многих лет», — приводит слова Захаровой телеканал «Соловьев Live». В Кремле считают, что у РФ сейчас основная задача выполнить цели СВО на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что выборы в США еще только через три месяца. По его мнению, все еще может поменяться. Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с URA.RU заявил, что лучше бы Байден проиграл Трампу, чем снялся с выборов. По его словам, так демократы смогли бы сохранить авторитет партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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