Политолог назвал снятие с выборов главной ошибкой Байдена

Снятие действующим президентом США Джо Байденом своей кандидатуры с предвыборной гонки было неразумным решением. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Михаил Синельников-Оришак. Он считает, что было бы лучше, если бы Байден дошел до конца и проиграл Дональду Трампу, чем снялся с выборов.
«Такое решение неразумно. Это слом всей стратегии, который показывает политическую уязвимость демократов. Условно говоря, если бы даже выборы были бы проиграны, то ничего особо фатального для авторитета партии бы не случилось, нежели вот такое ополчение на собственного кандидата… Лучше бы было дойти до выборов и, возможно, проиграть», — сказал Синельников-Оришак.
Он добавил, что проигрыш Байдена в президентской гонке и был неочевиден, как неочевидно то, усилит ли его уход шансы на победу Дональда Трампа. «Непонятно насколько это усилит шансы Дональда Трампа. Сейчас все претензии, которые были к Байдену, можно очень просто перевернуть, если будет сделан правильный выбор другого кандидата от Демократической партии», — говорит политолог.
Однако Байден сделал еще один неправильный выбор, считает Синельников-Оришак — он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. «Байден высказал полную поддержку кандидатуре Харрис. Вот, по вашему мнению, может ли Харрис стать достойным кандидатом? Ну конечно, нет», — заявляет политолог. Он полагает, что вице-президент — это дублер президента, который не может стать значимой фигурой, если не показал, что он самостоятельный политик во время службы при президенте. Выбор Харрис, как кандидата от Демократической партии будет большой форой для Трампа, подытожил Синельников-Оришак.
Байден покидает предвыборную гонку. Он не будет бороться за переизбрание на выборах, которые запланированы в ноябре, но останется на своем посту до конца срока. После объявления о своем выходе, действующий президент заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Харрис. Девушка же выразила готовность соперничать с Дональдом Трампом.
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