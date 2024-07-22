The Guardian: Киев освободил 3800 заключенных, чтобы закрыть брешь в армии

Из украинских тюрем на свободу вышли 3800 заключенных. Теперь они отправятся на фронт, чтобы закрыть брешь в ВСУ. Об этом сообщает издание The Guardian.
«Киев досрочно освободил 3800 заключенных, чтобы закрыть брешь в своей армии. Военные подразделения соперничают между собой, чтобы привлечь как можно больше человек», — говорится в материале.
В министерстве юстиций отметили, что на данный момент попасть в армию хотят почти шесть тысяч бывших заключенных. Однако некоторым отказывают из-за здоровья. Один из экс-осужденных заявил, что теперь, попав на фронт, он стал «настоящим человеком».
На Украине действует закон, по которому в армию могут призвать заключенных. Такие нововведения заработали в мае. Также в ВСУ могут попасть люди с хроническими заболеваниями. Еще закон ужесточает сам процесс мобилизации, заставляя граждан всегда носить с собой военный билет. Подробнее про закон — в материале URA.RU.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский признался, что потери в ВСУ растут с каждым днем. При этом он не стал делать прогнозы о том, сколько еще украинские военные будут в дееспособном состоянии. Он заявил, что дальнейшая ситуация зависит от морального духа ВСУ, а также поддержки Запада, сообщает 360.ru.
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