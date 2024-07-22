Завод «Фарфор Сысерти» выпустит посуду, которую посвятят московским зданиям. По типу кружки будет походить на те, что создал экс-сотрудник IKEA Федор Колпаков. Информация об этом появилась в telegram-канале проекта «Антихрупкость», который занимается возрождением свердловского предприятия и задействует его в своих проектах.
«Новость-молния. По многочисленным просьбам готовим к выпуску московскую серию чашек „Фрагменты“! Старт продаж будет в августе», — сообщает команда. О цене производители пока не говорят, но кружки с конструктивизмом стоили около 3500 рублей за штуку.
В прошлом году команда «Антихрупкости» помогла заводу «Фарфор Сысерти» повысить доходы с помощью выпуска новой посуды. Особой популярностью пользовались кружки с конструктивистскими зданиями Екатеринбурга. Продукт настолько понравился людям, что посуду начали заказывать из Мексики и США.
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