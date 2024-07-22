«Фарфор Сысерти» выпустит новый вид кружек, за которыми охотятся из США. Видео

«Фарфор Сысерти» и «Антихрупкость» выпустят московскую серию чашек «Фрагменты»
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Фарфор Сысерти и проект Антихрупкость. Свердловская область, сувенир, конструктивизм, кружка, чайный набор, сувенирная продукция, фарфор сысерти, посуда
Кружки аналогичные, но в рисунке будут угадываться здания Москвы Фото:

Завод «Фарфор Сысерти» выпустит посуду, которую посвятят московским зданиям. По типу кружки будет походить на те, что создал экс-сотрудник IKEA Федор Колпаков. Информация об этом появилась в telegram-канале проекта «Антихрупкость», который занимается возрождением свердловского предприятия и задействует его в своих проектах.

«Новость-молния. По многочисленным просьбам готовим к выпуску московскую серию чашек „Фрагменты“! Старт продаж будет в августе», — сообщает команда. О цене производители пока не говорят, но кружки с конструктивизмом стоили около 3500 рублей за штуку.

В прошлом году команда «Антихрупкости» помогла заводу «Фарфор Сысерти» повысить доходы с помощью выпуска новой посуды. Особой популярностью пользовались кружки с конструктивистскими зданиями Екатеринбурга. Продукт настолько понравился людям, что посуду начали заказывать из Мексики и США.

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Завод «Фарфор Сысерти» выпустит посуду, которую посвятят московским зданиям. По типу кружки будет походить на те, что создал экс-сотрудник IKEA Федор Колпаков. Информация об этом появилась в telegram-канале проекта «Антихрупкость», который занимается возрождением свердловского предприятия и задействует его в своих проектах. «Новость-молния. По многочисленным просьбам готовим к выпуску московскую серию чашек „Фрагменты“! Старт продаж будет в августе», — сообщает команда. О цене производители пока не говорят, но кружки с конструктивизмом стоили около 3500 рублей за штуку. В прошлом году команда «Антихрупкости» помогла заводу «Фарфор Сысерти» повысить доходы с помощью выпуска новой посуды. Особой популярностью пользовались кружки с конструктивистскими зданиями Екатеринбурга. Продукт настолько понравился людям, что посуду начали заказывать из Мексики и США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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