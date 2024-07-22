Задержан аниматор квеста в Махачкале, где заживо сгорели девушки. Видео

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
По версии следствия, пожар начался из-за горевшей перчатки Фото:

Задержан аниматор заведения в Махачкале, где во время квеста заживо сгорели две посетительницы. Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СК России.

«В рамках уголовного дела, расследуемого СУ СК России по Республике Дагестан, следователем задержан 18-летний аниматор, проводивший в помещении развлекательного заведения в Махачкале квест. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — сообщили в ведомстве. Подозреваемый на допросе рассказал обстоятельства случившегося.

По версии следствия, аниматор поджег перчатку, необходимую для квеста, и бросил на пол. Там стояла емкость с бензином. Произошло возгорание, две девушки погибли, еще один человек получил ожоги.

Mash уточняет, что одна из участниц квеста была прикована наручниками, и администраторы не успели вовремя найти ключи. Погибшая девушка пять дней назад вышла замуж.

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Задержан аниматор заведения в Махачкале, где во время квеста заживо сгорели две посетительницы. Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СК России. «В рамках уголовного дела, расследуемого СУ СК России по Республике Дагестан, следователем задержан 18-летний аниматор, проводивший в помещении развлекательного заведения в Махачкале квест. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — сообщили в ведомстве. Подозреваемый на допросе рассказал обстоятельства случившегося. По версии следствия, аниматор поджег перчатку, необходимую для квеста, и бросил на пол. Там стояла емкость с бензином. Произошло возгорание, две девушки погибли, еще один человек получил ожоги. Mash уточняет, что одна из участниц квеста была прикована наручниками, и администраторы не успели вовремя найти ключи. Погибшая девушка пять дней назад вышла замуж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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