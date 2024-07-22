Задержан аниматор квеста в Махачкале, где заживо сгорели девушки. Видео

22 июля 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

По версии следствия, пожар начался из-за горевшей перчатки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержан аниматор заведения в Махачкале, где во время квеста заживо сгорели две посетительницы. Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СК России. «В рамках уголовного дела, расследуемого СУ СК России по Республике Дагестан, следователем задержан 18-летний аниматор, проводивший в помещении развлекательного заведения в Махачкале квест. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — сообщили в ведомстве. Подозреваемый на допросе рассказал обстоятельства случившегося. По версии следствия, аниматор поджег перчатку, необходимую для квеста, и бросил на пол. Там стояла емкость с бензином. Произошло возгорание, две девушки погибли, еще один человек получил ожоги. Mash уточняет, что одна из участниц квеста была прикована наручниками, и администраторы не успели вовремя найти ключи. Погибшая девушка пять дней назад вышла замуж. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержан аниматор заведения в Махачкале, где во время квеста заживо сгорели две посетительницы. Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СК России. «В рамках уголовного дела, расследуемого СУ СК России по Республике Дагестан, следователем задержан 18-летний аниматор, проводивший в помещении развлекательного заведения в Махачкале квест. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — сообщили в ведомстве. Подозреваемый на допросе рассказал обстоятельства случившегося. По версии следствия, аниматор поджег перчатку, необходимую для квеста, и бросил на пол. Там стояла емкость с бензином. Произошло возгорание, две девушки погибли, еще один человек получил ожоги. Mash уточняет, что одна из участниц квеста была прикована наручниками, и администраторы не успели вовремя найти ключи. Погибшая девушка пять дней назад вышла замуж.