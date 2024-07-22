Украинский суд отложил до сентября иск об объявлении выборов президента

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Суд до сентября отложил вопрос о президентстве Владимира Зеленского Фото:

Рассмотрение дела по иску депутата Рады Александра Дубинского о проведении выборов президента Украины было отложено Кассационным административным судом. Информация об этом появилась в ходе судебного заседания, трансляция которого велась «ТСН».

«Судебное заседание было приостановлено после короткого обсуждения ряда вопросов, включая возможность личного присутствия истца и ознакомления с материалами дела. Новая дата продолжения рассмотрения дела назначена на 15:30 16 сентября», — передает украинское издание УНИАН.

Ранее народный депутат Дубинский сообщил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы. По его словам, только таким образом можно сохранить конституционный строй в стране.

Официально Владимир Зеленский перестал быть президентом 20 мая. Сначала он несколько раз переносил выборы, а затем отменил их на текущий год в связи с военным положением, оставшись на посту. Позже он заявил, что готов уйти с поста после завершения спецоперации России. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что президентство Зеленского после 20 мая нелегитимно, а единственной властью на Украине является Верховная Рада, пишет «Царьград».

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Рассмотрение дела по иску депутата Рады Александра Дубинского о проведении выборов президента Украины было отложено Кассационным административным судом. Информация об этом появилась в ходе судебного заседания, трансляция которого велась «ТСН». «Судебное заседание было приостановлено после короткого обсуждения ряда вопросов, включая возможность личного присутствия истца и ознакомления с материалами дела. Новая дата продолжения рассмотрения дела назначена на 15:30 16 сентября», — передает украинское издание УНИАН. Ранее народный депутат Дубинский сообщил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы. По его словам, только таким образом можно сохранить конституционный строй в стране. Официально Владимир Зеленский перестал быть президентом 20 мая. Сначала он несколько раз переносил выборы, а затем отменил их на текущий год в связи с военным положением, оставшись на посту. Позже он заявил, что готов уйти с поста после завершения спецоперации России. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что президентство Зеленского после 20 мая нелегитимно, а единственной властью на Украине является Верховная Рада, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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