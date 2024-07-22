Мавроди оставил после своей смерти долги на более чем 1,6 миллиарда рублей

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди, скончавшийся в 2018 году в Москве, оставил долги на сумму более 1,6 миллиарда рублей. Информация об этом следует из данных базы судебных приставов и других документов.
«В отношении [Сергея] Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов в период с 2007 по 2017 год на общую сумму 1,607 миллиарда рублей», — приводит данные документов РИА Новости. Более 252 миллионов рублей из этой суммы — взыскания в пользу физических и юридических лиц.
Издание подчеркивает, что 219 тысяч рублей — долг за госпошлины, присужденные судом. Ранее в банке данных судебных приставов находилось 2194 записи в отношении Мавроди.
В возрасте 62 лет бизнесмен скончался от сердечного приступа. Его тело похоронили на Троекуровском кладбище Москвы за госсчет как неимущего.
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