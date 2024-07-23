ВСУ придумали план на случай сдачи Одессы: карта спецоперации на 23 июля

Подполье: ВСУ на случай сдачи города заминировали часть дамб и мостов в Одессе

23 июля 2024 в 09:03 Размер текста - 17 +

Армия Киева заложила мины в некоторые дамбы и мосты Одессы на случай своего отступления из города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одессе украинская армия заминировала мосты и дамбы в связи с возможным отступлением из города. Представители подпольной организации «Дозор» отметили, что подобное является обычной практикой у ВСУ. Однако подрыв этой городской инфраструктуры может повлечь за собой массовые жертвы среди мирного населения. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также удары по РФ на 23 июля — в материале URA.RU. Фото: инфографика URA.RU ВСУ заминировали мосты в Одессе на случай, если город будет сдан В преддверии возможных изменений в контроле над городом Одесса и отступления ВСУ, армия Украины приняли меры по минированию ключевых объектов инфраструктуры, включая дамбы и мосты, передают представители подпольной организации «Дозор». При этом подчеркивается, что подрыв этих объектов может привести к массовым жертвам среди местного населения. Такие действия, согласно их заявлениям, являются частью обычной практики ВСУ при отступлении. Донецкое и харьковское направления За сутки в ДНР погибли два человека из-за обстрелов украинской армии. Еще семеро были ранены, передает ТАСС. Кроме того, группировка войск «Запад» ударила по опорному пункту военных Украины в Синьковке Харьковской области. На данный момент продолжается продвижение российских военных на купянском направлении, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также представители подпольной организации «Дозор» сообщили о том, что ВСУ занимают квартиры местных жителей северной и восточной частей Харьковской области, а также на западе Донецкой Народной Республики, находящихся под контролем Киева. Помимо прочего, во время освобождения села Урожайное в ДНР танкисты 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» на танке Т-80БВМ обеспечили проход колоннам ВС РФ к населенному пункту. Эта боевая машина может держать противотанковые мины и способна обезвреживать магнитные мины, рассказал старший механик-водитель с позывным «Стрела». Его слова передает ТАСС. Южно-донецкое направление В ходе боевых действий на южно-донецком направлении артиллеристы из 238 бригады ВС РФ оказали мощную поддержку наступающим подразделениям 150 мотострелковой дивизии. В результате скоординированного артиллерийского огня было уничтожено скопление военной техники и живой силы противника в населенном пункте Константиновка, расположенном за Новомихайловкой, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ореховское направление Саперы группировки войск «Днепр» на ореховском направлении в Запорожской области регулярно обнаруживают и нейтрализуют боеприпасы ВСУ, произведенные в странах НАТО. По данным Минобороны РФ, украинские войска используют кассетные боеприпасы, атакуя территорию в районе Токмака. Российские саперы расчищают участки от мин противника, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения. Авдеевское направление Военные расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» успешно уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, находящуюся на службе ВСУ. По информации Минобороны РФ, расчет боевой машины, получив координаты цели, занял позицию для боевого применения. Серия залпов 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограмм каждый была произведена на расстоянии более 20 километров и привела к поражению немецкой артиллерийской установки. Северское направление Бойцы Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России провели успешный штурм и взяли под контроль позиции армии Киева у населенного пункта Переездное в ДНР, сообщает Минобороны РФ. В ходе активных боевых действий на северском направлении штурмовые группы ВДВ выявили и подавили основные огневые средства и пункты управления ВСУ. Атаки беспилотников на регионы РФ Два дрона были уничтожены над территорией Брянской области, написал глава региона Александр Богомаз в telegram-канале. Разрушений и пострадавших не было обнаружено. Также над акваторией Севастополя в районе мыса Фиолент и северной части города были сбиты 15 БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале. При этом городская инфраструктура не пострадала, однако обломки одного из дронов разбили стекло у грозового автомобиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одессе украинская армия заминировала мосты и дамбы в связи с возможным отступлением из города. Представители подпольной организации «Дозор» отметили, что подобное является обычной практикой у ВСУ. Однако подрыв этой городской инфраструктуры может повлечь за собой массовые жертвы среди мирного населения. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также удары по РФ на 23 июля — в материале URA.RU. В преддверии возможных изменений в контроле над городом Одесса и отступления ВСУ, армия Украины приняли меры по минированию ключевых объектов инфраструктуры, включая дамбы и мосты, передают представители подпольной организации «Дозор». При этом подчеркивается, что подрыв этих объектов может привести к массовым жертвам среди местного населения. Такие действия, согласно их заявлениям, являются частью обычной практики ВСУ при отступлении. За сутки в ДНР погибли два человека из-за обстрелов украинской армии. Еще семеро были ранены, передает ТАСС. Кроме того, группировка войск «Запад» ударила по опорному пункту военных Украины в Синьковке Харьковской области. На данный момент продолжается продвижение российских военных на купянском направлении, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также представители подпольной организации «Дозор» сообщили о том, что ВСУ занимают квартиры местных жителей северной и восточной частей Харьковской области, а также на западе Донецкой Народной Республики, находящихся под контролем Киева. Помимо прочего, во время освобождения села Урожайное в ДНР танкисты 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» на танке Т-80БВМ обеспечили проход колоннам ВС РФ к населенному пункту. Эта боевая машина может держать противотанковые мины и способна обезвреживать магнитные мины, рассказал старший механик-водитель с позывным «Стрела». Его слова передает ТАСС. В ходе боевых действий на южно-донецком направлении артиллеристы из 238 бригады ВС РФ оказали мощную поддержку наступающим подразделениям 150 мотострелковой дивизии. В результате скоординированного артиллерийского огня было уничтожено скопление военной техники и живой силы противника в населенном пункте Константиновка, расположенном за Новомихайловкой, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Саперы группировки войск «Днепр» на ореховском направлении в Запорожской области регулярно обнаруживают и нейтрализуют боеприпасы ВСУ, произведенные в странах НАТО. По данным Минобороны РФ, украинские войска используют кассетные боеприпасы, атакуя территорию в районе Токмака. Российские саперы расчищают участки от мин противника, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения. Военные расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» успешно уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, находящуюся на службе ВСУ. По информации Минобороны РФ, расчет боевой машины, получив координаты цели, занял позицию для боевого применения. Серия залпов 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограмм каждый была произведена на расстоянии более 20 километров и привела к поражению немецкой артиллерийской установки. Бойцы Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России провели успешный штурм и взяли под контроль позиции армии Киева у населенного пункта Переездное в ДНР, сообщает Минобороны РФ. В ходе активных боевых действий на северском направлении штурмовые группы ВДВ выявили и подавили основные огневые средства и пункты управления ВСУ. Два дрона были уничтожены над территорией Брянской области, написал глава региона Александр Богомаз в telegram-канале. Разрушений и пострадавших не было обнаружено. Также над акваторией Севастополя в районе мыса Фиолент и северной части города были сбиты 15 БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале. При этом городская инфраструктура не пострадала, однако обломки одного из дронов разбили стекло у грозового автомобиля.