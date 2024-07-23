В России впервые отменили приговор по делу о фейках об армии РФ

В России впервые отменили приговор Сергею Веделю по делу о фейках об армии РФ

23 июля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Суд отменил приговор обвиняемому, осужденному на семь лет за фейки о ВС РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Впервые приговор по делу о распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ был отменен. Городской суд Москвы отменил приговор бывшему сотруднику столичной полиции Сергею Веделю, который был осужден на семь лет. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Даниил Берман. «Сегодня Московский городской суд полностью отменил обвинительный приговор в отношении моего подзащитного Клокова С. В. (Веделя С. В.), которому за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы», — сказал Даниил Берман. Его слова передают в ТАСС. Адвокат добавил, что уголовное дело было возвращено прокурору. Осужденный оставлен под арестом. Ранее за распространение фейков о российской армии осудили бывшего адвоката Марка Фейгина (признан Минюстом РФ иноагентом) к 11 годам колонии общего режима. По словам следствия, Фейгин распространил ложную информацию на видеохостинге YouTube. Также к 6,5 годам колонии по той же статье была приговорена редактор «Радио России» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашева. В своей книге она высказалась против проведения спецоперации РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впервые приговор по делу о распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ был отменен. Городской суд Москвы отменил приговор бывшему сотруднику столичной полиции Сергею Веделю, который был осужден на семь лет. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Даниил Берман. «Сегодня Московский городской суд полностью отменил обвинительный приговор в отношении моего подзащитного Клокова С. В. (Веделя С. В.), которому за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы», — сказал Даниил Берман. Его слова передают в ТАСС. Адвокат добавил, что уголовное дело было возвращено прокурору. Осужденный оставлен под арестом. Ранее за распространение фейков о российской армии осудили бывшего адвоката Марка Фейгина (признан Минюстом РФ иноагентом) к 11 годам колонии общего режима. По словам следствия, Фейгин распространил ложную информацию на видеохостинге YouTube. Также к 6,5 годам колонии по той же статье была приговорена редактор «Радио России» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашева. В своей книге она высказалась против проведения спецоперации РФ.