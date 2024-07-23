Госдума поддержала отставку депутата Завального с поста главы комитета по энергетике

Депутат Завальный покинул пост главы комитета Госдумы по энергетике
© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Завальный возглавлял комитет Госдумы по энергетике на протяжении трех созывов
Павел Завальный возглавлял комитет Госдумы по энергетике на протяжении трех созывов Фото:

Депутат Павел Завальный из ХМАО лишился поста председателя комитета Госдумы по энергетике. Парламентарии поддержали отставку, проголосовав «за» на пленарном заседании.

Завальный возглавлял комитет с 2011 года на протяжении трех созывов (с шестого по восьмой частично), а до этого был депутатом окружного парламента ХМАО и директором дочернего предприятия «Газпрома» «Газпром Трансгаз Югорск».

Ранее URA.RU писало, что решение о смене председателя комитета Госдумы по энергетике принял Совет Госдумы. Место Завального прочат экс-министру энергетики РФ Николаю Шульгинову.

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Депутат Павел Завальный из ХМАО лишился поста председателя комитета Госдумы по энергетике. Парламентарии поддержали отставку, проголосовав «за» на пленарном заседании. Завальный возглавлял комитет с 2011 года на протяжении трех созывов (с шестого по восьмой частично), а до этого был депутатом окружного парламента ХМАО и директором дочернего предприятия «Газпрома» «Газпром Трансгаз Югорск». Ранее URA.RU писало, что решение о смене председателя комитета Госдумы по энергетике принял Совет Госдумы. Место Завального прочат экс-министру энергетики РФ Николаю Шульгинову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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