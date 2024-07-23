Госдума поддержала отставку депутата Завального с поста главы комитета по энергетике

Павел Завальный возглавлял комитет Госдумы по энергетике на протяжении трех созывов
Депутат Павел Завальный из ХМАО лишился поста председателя комитета Госдумы по энергетике. Парламентарии поддержали отставку, проголосовав «за» на пленарном заседании.
Завальный возглавлял комитет с 2011 года на протяжении трех созывов (с шестого по восьмой частично), а до этого был депутатом окружного парламента ХМАО и директором дочернего предприятия «Газпрома» «Газпром Трансгаз Югорск».
Ранее URA.RU писало, что решение о смене председателя комитета Госдумы по энергетике принял Совет Госдумы. Место Завального прочат экс-министру энергетики РФ Николаю Шульгинову.
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