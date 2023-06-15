Свердловский миллиардер растит конкурента «Ренове» и Фридману

Новые детали борьбы за «Водоканал» Екатеринбурга

15 июня 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Переговоры по астраханскому активу заняли больше полутора лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пока все следили, как миллиардер Виталий Кочетков (сотовый оператор «Мотив») борется за «Водоканал» Екатеринбурга, он установил контроль над астраханским «Водоканалом». По данным URA.RU, именно Кочетков пролоббировал назначение гендиректором предприятия экс-мэра Кургана Павла Кожевникова. И то же самое попытался сделать в Нижнем Новгороде — следуя собственному амбициозному бизнес-плану. Но помешал губернатор. Кожевников возглавил астраханский «Водоканал» в январе 2023 года, до этого он некоторое время трудился с приставкой «и. о.» О намерении сделать его гендиректором Кочетков говорил с 2021-го, сразу после того, как сменилась власть в Екатеринбурге: Кожевников, полгода проработавший советником ушедшего в отставку мэра Александра Высокинского (с ним Кочетков воевал — как раз из-за «Водоканала»), новому главе, Алексею Орлову, оказался не нужен. В какой момент Павел Кожевников примкнул к команде Кочеткова, неизвестно. В Екатеринбург его приглашал тогдашний первый вице-мэр Ковальчик Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Интерес Кочеткова к Астрахани собеседник URA.RU объяснил тем, что туда сейчас направляются огромные финансовые ресурсы: в мае 2022-го губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что при поддержке правительства РФ на модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения выделено четыре миллиарда рублей. К тому же о концессии «Водоканала» там говорят примерно так же часто, как в Екатеринбурге. После назначения Кожевникова между астраханским и екатеринбургским водоканалами было подписано соглашение о сотрудничестве (пресс-релизов на эту тему найти не удалось). Пакт, по словам другого источника, предполагает регулярные командировки екатеринбургских специалистов в Астрахань. «Считается, что качество менеджерского состава там хуже, надо помогать», — объяснил сотрудник «Водоканала» Екатеринбурга. И обратил внимание на совпадение: в одно время с такими командировками астраханский «Водоканал» якобы начал работать с подрядчиками, которых Кочетков в 2019—2022 годах заводил в екатеринбургский. Кожевников к моменту публикации на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере не ответил. Договориться с Глебом Никитиным и его командой Кочеткову не удалось Фото: Владимир Андреев © URA.RU Третий источник уточнил, что такие же переговоры, как в Астрахани, Кочетков вел в Нижнем Новгороде. «Он хотел объединить три „Водоканала“ — екатеринбургский, астраханский и нижегородский — под эгидой одной управляющей компании, которая в дальнейшем могла бы конкурировать с „Реновой“ (то есть аффилированными с ней „Российскими коммунальными системами“ — прим. ред.) и „Росводоканалом“ [миллиардера Михаила Фридмана]», — рассказал собеседник. «Российские коммунальные системы» управляют 11 водоканалами по всей стране (Благовещенск, Березники, Тольятти, Пенза, Киров, Нижневартовск, Пермь, Петрозаводск, Тамбов, Самара, Димитровград). «Росводоканал» — десятью (Архангельск, Барнаул, Воронеж, Краснодар, Липецк, Омск, Оренбург, Орск, Сахалин, Тюмень). Обе структуры, кстати, до сих пор считаются потенциальными конкурентами Кочеткова в споре за екатеринбургский «Водоканал». Новость по теме В борьбу за «Водоканал» Екатеринбурга вступит миллиардер Фридман «Никитин [передачу нижегородского „Водоканала“ под контроль Кочеткова] не согласовал», — добавил источник. Известно, что в 2021 году — вероятно, в разгар переговоров — мэр Екатеринбурга Орлов как минимум дважды встречался с Никитиным. Обсуждали ли они тему водоканалов, ни один из источников с уверенностью сказать не смог. В ноябре 2022-го глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об объединении «Водоканала» с муниципальным «Теплоэнерго», официально закольцевав интригу. Один из источников отметил, что срыв сделки по нижегородскому «Водоканалу» не сломал в целом план Кочеткова — лишь видоизменил. Но как именно, пока неясно. Через приемную корреспондент направил Кочеткову запрос на комментарий. Ответ на момент публикации не пришел. Антона Гусева назначили гендиректором ЕМУП «Водоканал» в апреле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Контроль над «Водоканалом» Екатеринбурга бизнесмен вернул себе в апреле, когда с подачи губернатора Евгения Куйвашева Орлов уволил Евгения Лузгина. Он, назначенный осенью 2019-го при поддержке Кочеткова, с конца 2022-го выполнял задание Орлова по отстранению связанных с Кочетковым топ-менеджеров от управления предприятием. Новым гендиректором стал близкий к Кочеткову депутат гордумы Антон Гусев — директор «Водоканала» по общим вопросам. Он, сославшись на занятость, попросил корреспондента позвонить позже. Но так и не ответил. В начале мая стало известно, что в мэрию пришла концессионная инициатива от питерской компании «Водные ресурсы», связанная, по данным URA.RU, с Кочетковым. Но чиновники ее заявку отклонили, сочтя невыгодной для бюджета. Ожидается, что доработанный пакет документов вернется команде Орлова в ближайшее время. Все это происходит на фоне соперничества за новую гордуму. Орлов по итогам выборов хочет сократить большую фракцию Кочеткова, которую он может использовать для давления на администрацию. Миллиардер этот план попытается оспорить — против лояльных мэру единороссов он поведет целый пул кандидатов — скорее всего, от «Справедливой России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока все следили, как миллиардер Виталий Кочетков (сотовый оператор «Мотив») борется за «Водоканал» Екатеринбурга, он установил контроль над астраханским «Водоканалом». По данным URA.RU, именно Кочетков пролоббировал назначение гендиректором предприятия экс-мэра Кургана Павла Кожевникова. И то же самое попытался сделать в Нижнем Новгороде — следуя собственному амбициозному бизнес-плану. Но помешал губернатор. Кожевников возглавил астраханский «Водоканал» в январе 2023 года, до этого он некоторое время трудился с приставкой «и. о.» О намерении сделать его гендиректором Кочетков говорил с 2021-го, сразу после того, как сменилась власть в Екатеринбурге: Кожевников, полгода проработавший советником ушедшего в отставку мэра Александра Высокинского (с ним Кочетков воевал — как раз из-за «Водоканала»), новому главе, Алексею Орлову, оказался не нужен. Интерес Кочеткова к Астрахани собеседник URA.RU объяснил тем, что туда сейчас направляются огромные финансовые ресурсы: в мае 2022-го губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что при поддержке правительства РФ на модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения выделено четыре миллиарда рублей. К тому же о концессии «Водоканала» там говорят примерно так же часто, как в Екатеринбурге. После назначения Кожевникова между астраханским и екатеринбургским водоканалами было подписано соглашение о сотрудничестве (пресс-релизов на эту тему найти не удалось). Пакт, по словам другого источника, предполагает регулярные командировки екатеринбургских специалистов в Астрахань. «Считается, что качество менеджерского состава там хуже, надо помогать», — объяснил сотрудник «Водоканала» Екатеринбурга. И обратил внимание на совпадение: в одно время с такими командировками астраханский «Водоканал» якобы начал работать с подрядчиками, которых Кочетков в 2019—2022 годах заводил в екатеринбургский. Кожевников к моменту публикации на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере не ответил. Третий источник уточнил, что такие же переговоры, как в Астрахани, Кочетков вел в Нижнем Новгороде. «Он хотел объединить три „Водоканала“ — екатеринбургский, астраханский и нижегородский — под эгидой одной управляющей компании, которая в дальнейшем могла бы конкурировать с „Реновой“ (то есть аффилированными с ней „Российскими коммунальными системами“ — прим. ред.) и „Росводоканалом“ [миллиардера Михаила Фридмана]», — рассказал собеседник. «Российские коммунальные системы» управляют 11 водоканалами по всей стране (Благовещенск, Березники, Тольятти, Пенза, Киров, Нижневартовск, Пермь, Петрозаводск, Тамбов, Самара, Димитровград). «Росводоканал» — десятью (Архангельск, Барнаул, Воронеж, Краснодар, Липецк, Омск, Оренбург, Орск, Сахалин, Тюмень). Обе структуры, кстати, до сих пор считаются потенциальными конкурентами Кочеткова в споре за екатеринбургский «Водоканал». «Никитин [передачу нижегородского „Водоканала“ под контроль Кочеткова] не согласовал», — добавил источник. Известно, что в 2021 году — вероятно, в разгар переговоров — мэр Екатеринбурга Орлов как минимум дважды встречался с Никитиным. Обсуждали ли они тему водоканалов, ни один из источников с уверенностью сказать не смог. В ноябре 2022-го глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об объединении «Водоканала» с муниципальным «Теплоэнерго», официально закольцевав интригу. Один из источников отметил, что срыв сделки по нижегородскому «Водоканалу» не сломал в целом план Кочеткова — лишь видоизменил. Но как именно, пока неясно. Через приемную корреспондент направил Кочеткову запрос на комментарий. Ответ на момент публикации не пришел. Контроль над «Водоканалом» Екатеринбурга бизнесмен вернул себе в апреле, когда с подачи губернатора Евгения Куйвашева Орлов уволил Евгения Лузгина. Он, назначенный осенью 2019-го при поддержке Кочеткова, с конца 2022-го выполнял задание Орлова по отстранению связанных с Кочетковым топ-менеджеров от управления предприятием. Новым гендиректором стал близкий к Кочеткову депутат гордумы Антон Гусев — директор «Водоканала» по общим вопросам. Он, сославшись на занятость, попросил корреспондента позвонить позже. Но так и не ответил. В начале мая стало известно, что в мэрию пришла концессионная инициатива от питерской компании «Водные ресурсы», связанная, по данным URA.RU, с Кочетковым. Но чиновники ее заявку отклонили, сочтя невыгодной для бюджета. Ожидается, что доработанный пакет документов вернется команде Орлова в ближайшее время. Все это происходит на фоне соперничества за новую гордуму. Орлов по итогам выборов хочет сократить большую фракцию Кочеткова, которую он может использовать для давления на администрацию. Миллиардер этот план попытается оспорить — против лояльных мэру единороссов он поведет целый пул кандидатов — скорее всего, от «Справедливой России».