Экс-мэр Кургана нашел новую работу в Свердловской области

23 июля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Кожевников приступил к новым обязанностям 22 июля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывший мэр Кургана (2012—2014 годы) Павел Кожевников стал гендиректором «Водоканал» Первоуральска, сменив родственника главы свердловского минВЭСа Вячеслава Ярина Дениса. Для Кожевникова это уже второй заход в регион. К исполнению обязанностей Кожевников приступил 22 июля, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Первоуральска. «Водоканал» в последние месяцы оказывается в центре скандалов. В начале февраля оттуда уволился Артур Гузаиров, его сменщик — Сергей Матафонов — проработал всего неделю: его задержали прямо во время совещания. На место Матафонова и пришел Ярин. А в апреле задержали Гузаирова. Его сейчас судят по трем статьям. Кожевников, как писало URA.RU, в марте покинул пост гендиректора астраханского «Водоканала», который занял в 2023-м по протекции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), контролирующего «Водоканал» Екатеринбурга. В 2020-м Кожевников был советником тогдашнего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и ушел из администрации после его отставки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший мэр Кургана (2012—2014 годы) Павел Кожевников стал гендиректором «Водоканал» Первоуральска, сменив родственника главы свердловского минВЭСа Вячеслава Ярина Дениса. Для Кожевникова это уже второй заход в регион. К исполнению обязанностей Кожевников приступил 22 июля, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Первоуральска. «Водоканал» в последние месяцы оказывается в центре скандалов. В начале февраля оттуда уволился Артур Гузаиров, его сменщик — Сергей Матафонов — проработал всего неделю: его задержали прямо во время совещания. На место Матафонова и пришел Ярин. А в апреле задержали Гузаирова. Его сейчас судят по трем статьям. Кожевников, как писало URA.RU, в марте покинул пост гендиректора астраханского «Водоканала», который занял в 2023-м по протекции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), контролирующего «Водоканал» Екатеринбурга. В 2020-м Кожевников был советником тогдашнего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и ушел из администрации после его отставки.