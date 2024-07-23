Экс-мэр Кургана нашел новую работу в Свердловской области

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Александр Поршань, кожевников павел, поршань александр
Кожевников приступил к новым обязанностям 22 июля Фото:

Бывший мэр Кургана (2012—2014 годы) Павел Кожевников стал гендиректором «Водоканал» Первоуральска, сменив родственника главы свердловского минВЭСа Вячеслава Ярина Дениса. Для Кожевникова это уже второй заход в регион.

К исполнению обязанностей Кожевников приступил 22 июля, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Первоуральска. «Водоканал» в последние месяцы оказывается в центре скандалов. В начале февраля оттуда уволился Артур Гузаиров, его сменщик — Сергей Матафонов — проработал всего неделю: его задержали прямо во время совещания. На место Матафонова и пришел Ярин. А в апреле задержали Гузаирова. Его сейчас судят по трем статьям.

Кожевников, как писало URA.RU, в марте покинул пост гендиректора астраханского «Водоканала», который занял в 2023-м по протекции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), контролирующего «Водоканал» Екатеринбурга. В 2020-м Кожевников был советником тогдашнего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и ушел из администрации после его отставки.

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Бывший мэр Кургана (2012—2014 годы) Павел Кожевников стал гендиректором «Водоканал» Первоуральска, сменив родственника главы свердловского минВЭСа Вячеслава Ярина Дениса. Для Кожевникова это уже второй заход в регион. К исполнению обязанностей Кожевников приступил 22 июля, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Первоуральска. «Водоканал» в последние месяцы оказывается в центре скандалов. В начале февраля оттуда уволился Артур Гузаиров, его сменщик — Сергей Матафонов — проработал всего неделю: его задержали прямо во время совещания. На место Матафонова и пришел Ярин. А в апреле задержали Гузаирова. Его сейчас судят по трем статьям. Кожевников, как писало URA.RU, в марте покинул пост гендиректора астраханского «Водоканала», который занял в 2023-м по протекции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), контролирующего «Водоканал» Екатеринбурга. В 2020-м Кожевников был советником тогдашнего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и ушел из администрации после его отставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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