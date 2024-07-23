Как жители регионов могут оформить контракт с МО в Москве, чтобы получить больше выплат

Генерал Соболев: жители регионов могут заключить контракт с МО в Москве

23 июля 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

У жителей регионов есть возможность заключить контракт на военную службу в Москве, однако столица сама выполнит план по контрактникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители регионов могут заключить контракт с Минобороны РФ для военной службы, чтобы получить дополнительные выплаты в размере 1,9 миллиона рублей. Для этого потребуется встать в Москве на воинский учет. Такую возможность допустил генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. «Жители регионов могут заключить контракт в Москве только таким образом, если они встанут здесь на воинский учет», — рассказал Виктор Соболев в беседе с URA.RU. Соболев подчеркнул, что Москва сама выполнит план по контрактникам, который определил ей Генеральный штаб. Он добавил, что некоторые жители регионов до этого переезжали в другие, чтобы уже там встать на воинский учет. Например, многие едут из Тюменской области в Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский Национальные округа, заключая там контракт с Минобороны РФ. «Там им платят больше миллиона», — отметил депутат. Ранее стало известно, что столичный мэр Сергей Собянин подписал указ о повышении единовременной выплаты контрактникам, поступившим на военную службу, до 1,9 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма всех выплат, с учетом федеральных, для москвичей в первый год составит 5,2 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители регионов могут заключить контракт с Минобороны РФ для военной службы, чтобы получить дополнительные выплаты в размере 1,9 миллиона рублей. Для этого потребуется встать в Москве на воинский учет. Такую возможность допустил генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. «Жители регионов могут заключить контракт в Москве только таким образом, если они встанут здесь на воинский учет», — рассказал Виктор Соболев в беседе с URA.RU. Соболев подчеркнул, что Москва сама выполнит план по контрактникам, который определил ей Генеральный штаб. Он добавил, что некоторые жители регионов до этого переезжали в другие, чтобы уже там встать на воинский учет. Например, многие едут из Тюменской области в Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский Национальные округа, заключая там контракт с Минобороны РФ. «Там им платят больше миллиона», — отметил депутат. Ранее стало известно, что столичный мэр Сергей Собянин подписал указ о повышении единовременной выплаты контрактникам, поступившим на военную службу, до 1,9 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма всех выплат, с учетом федеральных, для москвичей в первый год составит 5,2 миллиона рублей.