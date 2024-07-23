Глава Wildberries записала видеообращение после слов о захвате маркетплейса

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук записала видеообращение, в котором заявила, что ее муж не участвует в управлении компанией. Также она сказала, что сделка с Russ Outdoor уже одобрена и ее нельзя отменить.
«Недавно мы с командой приняли решение, что нам необходимо трансформироваться, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов. Сделка полностью одобрена. Спасать меня ни от кого не нужно», — заявила Бакальчук в своем telegram-канале.
Также она заявила, что для нее «большая загадка», зачем «была придумана история с непонятным рейдерством». Что касается ее мужа Владислава, то супруги действительно разводятся, а сооснователь WB уже не участвует в управлении маркетплейсом, отметила Бакальчук.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что муж Бакальчук приходил к нему с просьбой о помощи. Он заявлял о якобы «рейдерском захвате» Wildberries. Как рассказал глава Чечни, «захват» осуществляется «через братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев». Депутат Госдумы Адам Делимханов после этого написал у себя в Telegram, что поручения Кадырова будут выполнены. Бакальчук, в свою очередь, опровергла заявления о «рейдерском захвате».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.