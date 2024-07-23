Глава Wildberries записала видеообращение после слов о захвате маркетплейса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бакальчук заявила, что сделку уже нельзя отменить
Бакальчук заявила, что сделку уже нельзя отменить Фото:

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук записала видеообращение, в котором заявила, что ее муж не участвует в управлении компанией. Также она сказала, что сделка с Russ Outdoor уже одобрена и ее нельзя отменить.

«Недавно мы с командой приняли решение, что нам необходимо трансформироваться, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов. Сделка полностью одобрена. Спасать меня ни от кого не нужно», — заявила Бакальчук в своем telegram-канале.

Также она заявила, что для нее «большая загадка», зачем «была придумана история с непонятным рейдерством». Что касается ее мужа Владислава, то супруги действительно разводятся, а сооснователь WB уже не участвует в управлении маркетплейсом, отметила Бакальчук.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что муж Бакальчук приходил к нему с просьбой о помощи. Он заявлял о якобы «рейдерском захвате» Wildberries. Как рассказал глава Чечни, «захват» осуществляется «через братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев». Депутат Госдумы Адам Делимханов после этого написал у себя в Telegram, что поручения Кадырова будут выполнены. Бакальчук, в свою очередь, опровергла заявления о «рейдерском захвате».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук записала видеообращение, в котором заявила, что ее муж не участвует в управлении компанией. Также она сказала, что сделка с Russ Outdoor уже одобрена и ее нельзя отменить. «Недавно мы с командой приняли решение, что нам необходимо трансформироваться, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов. Сделка полностью одобрена. Спасать меня ни от кого не нужно», — заявила Бакальчук в своем telegram-канале. Также она заявила, что для нее «большая загадка», зачем «была придумана история с непонятным рейдерством». Что касается ее мужа Владислава, то супруги действительно разводятся, а сооснователь WB уже не участвует в управлении маркетплейсом, отметила Бакальчук. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что муж Бакальчук приходил к нему с просьбой о помощи. Он заявлял о якобы «рейдерском захвате» Wildberries. Как рассказал глава Чечни, «захват» осуществляется «через братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев». Депутат Госдумы Адам Делимханов после этого написал у себя в Telegram, что поручения Кадырова будут выполнены. Бакальчук, в свою очередь, опровергла заявления о «рейдерском захвате».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...