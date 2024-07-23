Владислав Бакальчук намерен оспорить сделку Wildberries с Russ

Муж основательницы Wildberries и соучредитель компании Владислав Бакальчук рассматривает возможность оспорить сделку по объединению онлайн-ретейлера с группой Russ, оператором наружной рекламы. Об этом предприниматель рассказал в интервью РБК.
«Юридически через суд можно все это (сделку по объединению компаний — прим. URA.RU) оспорить и вернуть 50% и какой-то контроль», — заявил предприниматель. Он подчеркнул, что не хотел бы подавать иск к жене Татьяне Бакальчук, поскольку это долгий процесс. Муж главы Wilberries высказал предположение, что у них получится договориться без судебных разбирательств.
Владислав Бакальчук подчеркнул, что пока не знает, какое развитие ситуации бы устроило его. По словам предпринимателя, главное, чтобы результат учитывал интересы его жены и его самого. Также муж основательницы Wildberries высказал предположение, что его женой манипулируют.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что муж Бакальчук приходил к нему с просьбой о помощи. Он заявлял о якобы «рейдерском захвате» Wildberries. Как рассказал глава Чечни, «захват» осуществляется «через братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев». Депутат Госдумы Адам Делимханов после этого написал у себя в Telegram, что поручения Кадырова будут выполнены. Бакальчук, в свою очередь, опровергла заявления о «рейдерском захвате». Предпринимательница выпустила видеообращение , в котором сообщила, что сделка с Russ одобрена, и ее нельзя отменить.
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