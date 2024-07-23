23 июля 2024

Владислав Бакальчук намерен оспорить сделку Wildberries с Russ

© Служба новостей «URA.RU»
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Муж главы Wildberries рассказал о возможности оспорить сделку через суд
Муж главы Wildberries рассказал о возможности оспорить сделку через суд Фото:

Муж основательницы Wildberries и соучредитель компании Владислав Бакальчук рассматривает возможность оспорить сделку по объединению онлайн-ретейлера с группой Russ, оператором наружной рекламы. Об этом предприниматель рассказал в интервью РБК.

«Юридически через суд можно все это (сделку по объединению компаний — прим. URA.RU) оспорить и вернуть 50% и какой-то контроль», — заявил предприниматель. Он подчеркнул, что не хотел бы подавать иск к жене Татьяне Бакальчук, поскольку это долгий процесс. Муж главы Wilberries высказал предположение, что у них получится договориться без судебных разбирательств.

Владислав Бакальчук подчеркнул, что пока не знает, какое развитие ситуации бы устроило его. По словам предпринимателя, главное, чтобы результат учитывал интересы его жены и его самого. Также муж основательницы Wildberries высказал предположение, что его женой манипулируют.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что муж Бакальчук приходил к нему с просьбой о помощи. Он заявлял о якобы «рейдерском захвате» Wildberries. Как рассказал глава Чечни, «захват» осуществляется «через братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев». Депутат Госдумы Адам Делимханов после этого написал у себя в Telegram, что поручения Кадырова будут выполнены. Бакальчук, в свою очередь, опровергла заявления о «рейдерском захвате». Предпринимательница выпустила видеообращение , в котором сообщила, что сделка с Russ одобрена, и ее нельзя отменить.

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Муж основательницы Wildberries и соучредитель компании Владислав Бакальчук рассматривает возможность оспорить сделку по объединению онлайн-ретейлера с группой Russ, оператором наружной рекламы. Об этом предприниматель рассказал в интервью РБК. «Юридически через суд можно все это (сделку по объединению компаний — прим. URA.RU) оспорить и вернуть 50% и какой-то контроль», — заявил предприниматель. Он подчеркнул, что не хотел бы подавать иск к жене Татьяне Бакальчук, поскольку это долгий процесс. Муж главы Wilberries высказал предположение, что у них получится договориться без судебных разбирательств. Владислав Бакальчук подчеркнул, что пока не знает, какое развитие ситуации бы устроило его. По словам предпринимателя, главное, чтобы результат учитывал интересы его жены и его самого. Также муж основательницы Wildberries высказал предположение, что его женой манипулируют. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что муж Бакальчук приходил к нему с просьбой о помощи. Он заявлял о якобы «рейдерском захвате» Wildberries. Как рассказал глава Чечни, «захват» осуществляется «через братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев». Депутат Госдумы Адам Делимханов после этого написал у себя в Telegram, что поручения Кадырова будут выполнены. Бакальчук, в свою очередь, опровергла заявления о «рейдерском захвате». Предпринимательница выпустила видеообращение , в котором сообщила, что сделка с Russ одобрена, и ее нельзя отменить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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