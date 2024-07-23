В жуткой аварии в Екатеринбурге разбились четверо друзей детства. Фото

В Екатеринбурге в ДТП пострадали четыре юноши, они дружили с детства

24 июля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Авария произошла в час ночи на Бисертской, 133 Фото: ИА «Ночные новости» В Екатеринбурге в ночной аварии 24 июля разбились друзья детства Павел Бычин, Владислав Агалаков, Расул Талыбов и Кирилл Вахрамеев. За рулем ВАЗа был Павел, знает источник URA.RU. По предварительным данным, дорогу легковушке не уступил пожилой водитель фуры Renault. «Бычин и Агалаков обучались в Екатеринбургском энергетическом техникуме. Всем парням было по 18 и 19 лет. Известно, что они дружили с самого детства», — рассказал собеседник агентства. Брат Расула рассказал URA.RU, что Талыбов был спокойным и добродушным. «Он всегда спокойно реагировал на различные ситуации. Любил общаться и часто смеялся», — описывает юношу родственник. Авария произошла на ул. Бисертской, 133 в час ночи. Водитель грузовика, поворачивая, не уступил дорогу и врезался в ВАЗ. От травм парни скончались на месте происшествия до прибытия медиков. По данным свердловской ГАИ, за рулем Renault был житель деревни Паршина (Богдановичский район). Гаишникам он пояснил, что не заметил автомобиль. За 50-летний водительский стаж он ни разу не привлекался к административной ответственности. Сам не пострадал. В машине, в которой сидели мужчины, нашли пистолет. Боевой он или нет, неизвестно. Редакция приносит соболезнования родным и близким юношей. На фото — Кирилл и Расул Фото: предоставлено источником URA.RU По предварительным данным, дорогу не уступил водитель фуры Фото: ИА «Ночные новости» Парни, к сожалению, скончались на месте происшествия Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в ночной аварии 24 июля разбились друзья детства Павел Бычин, Владислав Агалаков, Расул Талыбов и Кирилл Вахрамеев. За рулем ВАЗа был Павел, знает источник URA.RU. По предварительным данным, дорогу легковушке не уступил пожилой водитель фуры Renault. «Бычин и Агалаков обучались в Екатеринбургском энергетическом техникуме. Всем парням было по 18 и 19 лет. Известно, что они дружили с самого детства», — рассказал собеседник агентства. Брат Расула рассказал URA.RU, что Талыбов был спокойным и добродушным. «Он всегда спокойно реагировал на различные ситуации. Любил общаться и часто смеялся», — описывает юношу родственник. Авария произошла на ул. Бисертской, 133 в час ночи. Водитель грузовика, поворачивая, не уступил дорогу и врезался в ВАЗ. От травм парни скончались на месте происшествия до прибытия медиков. По данным свердловской ГАИ, за рулем Renault был житель деревни Паршина (Богдановичский район). Гаишникам он пояснил, что не заметил автомобиль. За 50-летний водительский стаж он ни разу не привлекался к административной ответственности. Сам не пострадал. В машине, в которой сидели мужчины, нашли пистолет. Боевой он или нет, неизвестно. Редакция приносит соболезнования родным и близким юношей.