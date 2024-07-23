23 июля 2024

Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, возвращается к полетам

© Служба новостей «URA.RU»
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Семенов проходит обучение в офисе "Уральских авиалиний"
Семенов проходит обучение в офисе "Уральских авиалиний" Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года, намерен вернуться к полетам. Для этого он прошел врачебную комиссию и сейчас обучается. Об этом URA.RU рассказала супруга летчика Анна Семенова.

«Врачебную комиссию он прошел, для этого на полторы недели весной ездил в Москву. Уже два месяца он проходит обучение, но это очень длительный процесс», — сказала супруга. Сейчас же пилот ежедневно с 08:00 до 17:00 находится в офисе «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге.

По словам Семеновой, супругу необходимо еще немало чего сдать и пройти. «Я не знаю, когда это все закончится», — отметила она.

После отстранения от полетов Семенов устроился работать таксистом, а также подрабатывал грузчиком, так как необходимо было кормить детей и оплачивать два кредита. Его коллега старший пилот Сергей Белов написал заявление по собственному желанию, а позже, по информации «Московского комсомольца, он устроился во вьетнамскую авиакомпанию.

Перед увольнением Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском, уверяя, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. Борт, на котором находилось 159 человек, летел из Сочи в Омск. В результате происшествия никто не пострадал. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.

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Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года, намерен вернуться к полетам. Для этого он прошел врачебную комиссию и сейчас обучается. Об этом URA.RU рассказала супруга летчика Анна Семенова. «Врачебную комиссию он прошел, для этого на полторы недели весной ездил в Москву. Уже два месяца он проходит обучение, но это очень длительный процесс», — сказала супруга. Сейчас же пилот ежедневно с 08:00 до 17:00 находится в офисе «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге. По словам Семеновой, супругу необходимо еще немало чего сдать и пройти. «Я не знаю, когда это все закончится», — отметила она. После отстранения от полетов Семенов устроился работать таксистом, а также подрабатывал грузчиком, так как необходимо было кормить детей и оплачивать два кредита. Его коллега старший пилот Сергей Белов написал заявление по собственному желанию, а позже, по информации «Московского комсомольца, он устроился во вьетнамскую авиакомпанию. Перед увольнением Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском, уверяя, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. Борт, на котором находилось 159 человек, летел из Сочи в Омск. В результате происшествия никто не пострадал. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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