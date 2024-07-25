«Заслуживаю второго срока»: что сказал Байден в обращении к нации

Действующий президент США Джо Байден выступая перед нацией заявил, что заслуживает второго президентского срока, однако принял решение поступиться амбициями ради блага демократии. Его слова передает Белый дом. Главные заявления американского лидера о причинах выхода из предвыборной гонки, а также о том, чем он займется до окончания срока на посту — в материале URA.RU.
Причины выхода из президентской гонки
Свой выход из предвыборной гонки Джо Байден объяснил тем, что передал эстафету «молодому поколению». «В жизни общества есть время и место для людей с многолетним опытом. Также есть время и место для новых голосов, свежих голосов — и да, молодых голосов», — отметил лидер. По его словам, такой шаг является лучшим способом объединить нацию.
За свои «заслуги» Байден считает себя достойным второго срока, однако решил поступиться амбициями ради блага демократии. «Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Штатов делают меня достойным второго срока», — сказал он, подчеркнув, что ничто не должно встать на пути спасения американской демократии, включая собственные амбиции.
Чем займется Байден до окончания срока на посту
Оставшиеся шесть месяцев в должности президента Байден сфокусируется на проблемах экономики США и защите прав граждан. «Я продолжу снижать расходы для трудолюбивых семей, развивать нашу экономику», — заявил глава США. Он добавил, что продолжит защищать права граждан и будет выступать против экстремизма.
«В течение следующих шести месяцев я буду сосредоточен на выполнении своей работы на посту президента», — также подчеркнул Байден. К тому же, до конца срока он пообещал противостоять России и сделать Североатлантический альянс более мощным и единым, а также продолжать поддержку Украины.
Кроме того, президент США рассказал о намерениях в будущем сотрудничать с Белым домом. По его словам, это необходимо для того, чтобы повлиять на ситуацию в секторе Газа.
Поддержка Камалы Харрис
Байден считает, что теперь американцы должны сделать свой выбор. А сам он, согласно его заявлению, уже выбрал в качестве кандидата вице-президента Камалу Харрис. «Камала опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером и лидером нашей страны», — заключил он.
Во время изоляции в связи с коронавирусом Байден, 21 июля, через соцсети объявил, что покидает президентскую гонку. Позднее он заявил, что поддерживает кандидатуру Камалы Харрис. URA.RU рассказывало о том, что известно о ее личности — в материале. Экс-президент Дональд Трамп США высказался о том, что Харрис разрушит страну, если победит на выборах в ноябре, передает «Национальная служба новостей».
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