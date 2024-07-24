24 июля 2024

«Прошу отпустить к жене и детям»: магнитогорца, убившего дочь и утопившего труп, отправили в СИЗО. Фото, видео

Магнитогорца, убившего дочь и утопившего труп в реке, отправили в СИЗО
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Мера пресечения Евгению Рудину в Орджоникидзевском райсуде Магнитогорска , мера пресечения, Евгений Рудин
Евгения Рудина поместили в СИЗО на два месяца Фото:

Жителя Магнитогорска (Челябинская область) Евгения Рудина, обвиняемого в убийстве дочери Александры Бровкиной, труп которой нашли завернутым в пакет в реке Урал, отправили в СИЗО. Сам он просился домой к жене и детям, передает корреспондент URA.RU из зала Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска, в котором проходит заседание.

Никто из родственников Рудина в суд не явился. Следователь в своем ходатайстве о заключении мужчины под стражу заявил, что он, находясь на свободе, опасаясь возможного большого срока наказания, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины, повлиять на свидетелей или на иных участников уголовного судопроизводства. Какие-либо медицинские противопоказания, исключающие возможность содержания Рудина под стражей, отсутствуют.

На ходатайство следователя адвокат Рудина Рустам Юсенбаев ответил, что его клиент социально адаптирован, обладает устойчивыми социальными связями и скрываться не намерен. Также в качестве аргумента стороны защиты выступил тот факт, что мужчина добровольно явился в полицию, дал показания о совершенном преступлении и сейчас активно способствует расследованию. Он просил отправить своего клиента под домашний арест. Сам Рудин также не согласился с запрашиваемой для него мерой пресечения. Он просил отправить его домой к жене и детям.

Прокурор поддержал ходатайство следователя. Он отметил, что Рудин не сразу явился в правоохранительные органы. Кроме того, он пытался скрыть преступление. А после задержания стал менять свои показания.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Рудина меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц и 24 суток, то есть до 18 сентября 2024 года включительно», — зачитала решение судья Ксения Дьяченко.

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Что известно о челябинке, труп которой завернули в мешок и выбросили в Урал

Труп женщины нашли в пакете, который достали из реки Урал. На теле имелись следы насильственной смерти. В региональном управлении СКР по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Сначала оперативники рассматривали версию, что женщину убили коллекторы, которым она задолжала деньги. Но начать оперативные мероприятия решили с опроса родственников. Достаточно быстро удалось выйти на след убийцы и задержать его.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции после проведения целого комплекса оперативных мероприятий. Предварительно, он убил дочь в ходе конфликта, который начался, когда она в очередной раз пришла просить у него деньги. По данным следствия, сначала он попытался задушить дочь в квартире. После вывез ее в гараж, где добил молотком. После мужчина связал тело дочери, упаковал его в мусорные мешки, прикрепил к ним груз и выбросил в реку Урал.

Мера пресечения Евгению Рудину в Орджоникидзевском райсуде Магнитогорска
Евгению Рудину избрали меру пресечения
Фото:

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Жителя Магнитогорска (Челябинская область) Евгения Рудина, обвиняемого в убийстве дочери Александры Бровкиной, труп которой нашли завернутым в пакет в реке Урал, отправили в СИЗО. Сам он просился домой к жене и детям, передает корреспондент URA.RU из зала Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска, в котором проходит заседание. Никто из родственников Рудина в суд не явился. Следователь в своем ходатайстве о заключении мужчины под стражу заявил, что он, находясь на свободе, опасаясь возможного большого срока наказания, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины, повлиять на свидетелей или на иных участников уголовного судопроизводства. Какие-либо медицинские противопоказания, исключающие возможность содержания Рудина под стражей, отсутствуют. На ходатайство следователя адвокат Рудина Рустам Юсенбаев ответил, что его клиент социально адаптирован, обладает устойчивыми социальными связями и скрываться не намерен. Также в качестве аргумента стороны защиты выступил тот факт, что мужчина добровольно явился в полицию, дал показания о совершенном преступлении и сейчас активно способствует расследованию. Он просил отправить своего клиента под домашний арест. Сам Рудин также не согласился с запрашиваемой для него мерой пресечения. Он просил отправить его домой к жене и детям. Прокурор поддержал ходатайство следователя. Он отметил, что Рудин не сразу явился в правоохранительные органы. Кроме того, он пытался скрыть преступление. А после задержания стал менять свои показания. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Рудина меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц и 24 суток, то есть до 18 сентября 2024 года включительно», — зачитала решение судья Ксения Дьяченко. Труп женщины нашли в пакете, который достали из реки Урал. На теле имелись следы насильственной смерти. В региональном управлении СКР по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Сначала оперативники рассматривали версию, что женщину убили коллекторы, которым она задолжала деньги. Но начать оперативные мероприятия решили с опроса родственников. Достаточно быстро удалось выйти на след убийцы и задержать его. Мужчина был задержан сотрудниками полиции после проведения целого комплекса оперативных мероприятий. Предварительно, он убил дочь в ходе конфликта, который начался, когда она в очередной раз пришла просить у него деньги. По данным следствия, сначала он попытался задушить дочь в квартире. После вывез ее в гараж, где добил молотком. После мужчина связал тело дочери, упаковал его в мусорные мешки, прикрепил к ним груз и выбросил в реку Урал.
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