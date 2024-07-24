В ЯНАО второй раз за день закрыли паромную переправу

Переправу закрыли второй раз за день (архивное фото)
Движение паромов на переправе Салехард - Лабытнанги временно ограничили из-за погодных условий. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
"Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу", - рассказали в официальном telegram-канале департамента. Перевозчиком был запланирован пассажирский рейс Лабытнанги-Салехард на 13:00.
Ранее URA.RU сообщало о приостановке работы паромной переправы из-за ухудшения погоды. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду.
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