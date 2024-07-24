24 июля 2024

В ЯНАО второй раз за день закрыли паромную переправу

Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги ограничили из-за ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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Переправу закрыли второй раз за день (архивное фото)
Переправу закрыли второй раз за день (архивное фото) Фото:

Движение паромов на переправе Салехард - Лабытнанги временно ограничили из-за погодных условий. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

"Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу", - рассказали в официальном telegram-канале департамента. Перевозчиком был запланирован пассажирский рейс Лабытнанги-Салехард на 13:00.

Ранее URA.RU сообщало о приостановке работы паромной переправы из-за ухудшения погоды. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду.

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Движение паромов на переправе Салехард - Лабытнанги временно ограничили из-за погодных условий. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. "Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу", - рассказали в официальном telegram-канале департамента. Перевозчиком был запланирован пассажирский рейс Лабытнанги-Салехард на 13:00. Ранее URA.RU сообщало о приостановке работы паромной переправы из-за ухудшения погоды. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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