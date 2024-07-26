Два десятка семей в ЯНАО получили новые квартиры

В Тарко-Сале 27 семей получили новые квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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В новые квартиры микрорайона въехали 27 семей (архивное фото)
В новые квартиры микрорайона въехали 27 семей (архивное фото) Фото:

Почти тридцать семей микрорайона "Южный" в Тарко-Сале (ЯНАО) получили новые квартиры. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Первые 27 семей "Южного" в Тарко-Сале получили ключи от новых квартир. В их числе — родные наших защитников", - рассказал в своем telegram-канале Артюхов.

В планах переселить в микрорайон три тысячи жителей Пуровского района. Это позволит расселить 73 аварийных дома.

Ранее URA.RU сообщало о первых новоселах микрорайона "Обдорский" в Салехарде. В новые квартиры въехало 14 семей.

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Почти тридцать семей микрорайона "Южный" в Тарко-Сале (ЯНАО) получили новые квартиры. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. "Первые 27 семей "Южного" в Тарко-Сале получили ключи от новых квартир. В их числе — родные наших защитников", - рассказал в своем telegram-канале Артюхов. В планах переселить в микрорайон три тысячи жителей Пуровского района. Это позволит расселить 73 аварийных дома. Ранее URA.RU сообщало о первых новоселах микрорайона "Обдорский" в Салехарде. В новые квартиры въехало 14 семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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