Два десятка семей в ЯНАО получили новые квартиры

В новые квартиры микрорайона въехали 27 семей (архивное фото)
Почти тридцать семей микрорайона "Южный" в Тарко-Сале (ЯНАО) получили новые квартиры. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"Первые 27 семей "Южного" в Тарко-Сале получили ключи от новых квартир. В их числе — родные наших защитников", - рассказал в своем telegram-канале Артюхов.
В планах переселить в микрорайон три тысячи жителей Пуровского района. Это позволит расселить 73 аварийных дома.
Ранее URA.RU сообщало о первых новоселах микрорайона "Обдорский" в Салехарде. В новые квартиры въехало 14 семей.
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