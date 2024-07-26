Модель из Екатеринбурга Юлия Власова намекнула на расставание с Джонни Деппом

26 июля 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Власова по-прежнему старается скрывать личную жизнь Фото: im__iuliia в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Екатеринбургская модель Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, намекнула на расставание. На своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) девушка сказала, что есть вещи, которые остались в прошлом. «Некоторые вещи лучше оставить в прошлом», — ответила Власова на вопрос, состоит ли она с кем-то в отношениях. Также модель подчеркнула, что не раскрывает свою личную жизнь ради сохранения внутренней гармонии и искренности. «Личная жизнь — это пространство для самопознания и внутреннего роста, и я предпочитаю держать ее вне обсуждения», — добавила Юлия. Власова родом из Полевского, в старших классах училась в Екатеринбурге. Девушка окончила МГИМО, получила диплом в университете в Праге. В 2021 году она работала координатором-перевозчиком в компании Workpress Aviation и участвовала в конкурсе «Мисс офис». В Чехии у нее есть салон красоты. Слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года. Сама Юлия рассказала, что познакомилась с актером случайно на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) в 2021 году. По словам источника журнала People, знаменитость и модель пока не раздают друг другу статусы «парень» и «девушка». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская модель Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, намекнула на расставание. На своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) девушка сказала, что есть вещи, которые остались в прошлом. «Некоторые вещи лучше оставить в прошлом», — ответила Власова на вопрос, состоит ли она с кем-то в отношениях. Также модель подчеркнула, что не раскрывает свою личную жизнь ради сохранения внутренней гармонии и искренности. «Личная жизнь — это пространство для самопознания и внутреннего роста, и я предпочитаю держать ее вне обсуждения», — добавила Юлия. Власова родом из Полевского, в старших классах училась в Екатеринбурге. Девушка окончила МГИМО, получила диплом в университете в Праге. В 2021 году она работала координатором-перевозчиком в компании Workpress Aviation и участвовала в конкурсе «Мисс офис». В Чехии у нее есть салон красоты. Слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года. Сама Юлия рассказала, что познакомилась с актером случайно на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) в 2021 году. По словам источника журнала People, знаменитость и модель пока не раздают друг другу статусы «парень» и «девушка».