МЧС: поселок Киолим в Челябинской области полностью освобожден от воды

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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
В Челябинской области затопило поселок Киолим Фото:
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Под Карабашем прорвало дамбу

Поселок Киолим в Челябинской области полностью освобожден от воды после выхода реки из берегов. Об этом сообщили представители МЧС РФ.

«Вода вернулась в русло реки, населенный пункт полностью освобожден от воды», — сообщили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости.

Вечером 26 июля, произошел прорыв дамбы на Киолимском водохранилище протяженностью 100 метров. Уровень воды поднялся после сильных ливней, передает 360.ru. Произошло размытие насыпи, поселки вниз по течению затопило.

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Поселок Киолим в Челябинской области полностью освобожден от воды после выхода реки из берегов. Об этом сообщили представители МЧС РФ. «Вода вернулась в русло реки, населенный пункт полностью освобожден от воды», — сообщили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Вечером 26 июля, произошел прорыв дамбы на Киолимском водохранилище протяженностью 100 метров. Уровень воды поднялся после сильных ливней, передает 360.ru. Произошло размытие насыпи, поселки вниз по течению затопило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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