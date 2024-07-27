Происшествия МЧС: поселок Киолим в Челябинской области полностью освобожден от воды 27 июля 2024 в 08:50 Размер текста - 17 + В Челябинской области затопило поселок Киолим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу Поселок Киолим в Челябинской области полностью освобожден от воды после выхода реки из берегов. Об этом сообщили представители МЧС РФ. «Вода вернулась в русло реки, населенный пункт полностью освобожден от воды», — сообщили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Вечером 26 июля, произошел прорыв дамбы на Киолимском водохранилище протяженностью 100 метров. Уровень воды поднялся после сильных ливней, передает 360.ru. Произошло размытие насыпи, поселки вниз по течению затопило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Поселок Киолим в Челябинской области полностью освобожден от воды после выхода реки из берегов. Об этом сообщили представители МЧС РФ. «Вода вернулась в русло реки, населенный пункт полностью освобожден от воды», — сообщили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Вечером 26 июля, произошел прорыв дамбы на Киолимском водохранилище протяженностью 100 метров. Уровень воды поднялся после сильных ливней, передает 360.ru. Произошло размытие насыпи, поселки вниз по течению затопило. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям