Десятки красных машин проехались по Тюмени в честь Дня города. Фоторепортаж

27 июля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

В этом году в параде приняли участие жители Екатеринбурга, Омска, Белгорода Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в рамках Дня города состоялся Парад красных машин. Несколько десятков отечественных авто и иномарок проехались по центральным улицам, в этом году в мероприятии приняли участие не только тюменцы, но и жители Екатеринбурга, Омска, Белгорода. Как прошел Парад и какие машины там были представлены — в фоторепортаже URA.RU. «Парад красных машин — визитная карточка дня рождения Тюмени! Признаюсь честно, мне всегда было интересно наблюдать за яркими эмоциями людей, которые вызывает проезжающая по главным праздничным площадкам колонна машин. В этом году я торжественно открыл Парад и проехал на красном экскурсионном автобусе», — написал мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. 438-й День города проходит в Тюмени 27 июля. В этот день будут работать более 20 площадок для тюменцев со спортивными, культурными и гастрономическими фестивалями. В конце дня жителей ждет выступление группы Uma2rman и исполнителя Влада Соколовского. Все актуальные события прямо с места празднования — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в рамках Дня города состоялся Парад красных машин. Несколько десятков отечественных авто и иномарок проехались по центральным улицам, в этом году в мероприятии приняли участие не только тюменцы, но и жители Екатеринбурга, Омска, Белгорода. Как прошел Парад и какие машины там были представлены — в фоторепортаже URA.RU. «Парад красных машин — визитная карточка дня рождения Тюмени! Признаюсь честно, мне всегда было интересно наблюдать за яркими эмоциями людей, которые вызывает проезжающая по главным праздничным площадкам колонна машин. В этом году я торжественно открыл Парад и проехал на красном экскурсионном автобусе», — написал мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. 438-й День города проходит в Тюмени 27 июля. В этот день будут работать более 20 площадок для тюменцев со спортивными, культурными и гастрономическими фестивалями. В конце дня жителей ждет выступление группы Uma2rman и исполнителя Влада Соколовского. Все актуальные события прямо с места празднования — в онлайн-трансляции URA.RU.