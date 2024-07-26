26 июля 2024

Десятки красных машин проехались по Тюмени в честь Дня города. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Технопарк. Тюмень
В этом году в параде приняли участие жители Екатеринбурга, Омска, Белгорода Фото:

В Тюмени в рамках Дня города состоялся Парад красных машин. Несколько десятков отечественных авто и иномарок проехались по центральным улицам, в этом году в мероприятии приняли участие не только тюменцы, но и жители Екатеринбурга, Омска, Белгорода. Как прошел Парад и какие машины там были представлены — в фоторепортаже URA.RU.

«Парад красных машин — визитная карточка дня рождения Тюмени! Признаюсь честно, мне всегда было интересно наблюдать за яркими эмоциями людей, которые вызывает проезжающая по главным праздничным площадкам колонна машин. В этом году я торжественно открыл Парад и проехал на красном экскурсионном автобусе», — написал мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

438-й День города проходит в Тюмени 27 июля. В этот день будут работать более 20 площадок для тюменцев со спортивными, культурными и гастрономическими фестивалями. В конце дня жителей ждет выступление группы Uma2rman и исполнителя Влада Соколовского. Все актуальные события прямо с места празднования — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Тюмени в рамках Дня города состоялся Парад красных машин. Несколько десятков отечественных авто и иномарок проехались по центральным улицам, в этом году в мероприятии приняли участие не только тюменцы, но и жители Екатеринбурга, Омска, Белгорода. Как прошел Парад и какие машины там были представлены — в фоторепортаже URA.RU. «Парад красных машин — визитная карточка дня рождения Тюмени! Признаюсь честно, мне всегда было интересно наблюдать за яркими эмоциями людей, которые вызывает проезжающая по главным праздничным площадкам колонна машин. В этом году я торжественно открыл Парад и проехал на красном экскурсионном автобусе», — написал мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. 438-й День города проходит в Тюмени 27 июля. В этот день будут работать более 20 площадок для тюменцев со спортивными, культурными и гастрономическими фестивалями. В конце дня жителей ждет выступление группы Uma2rman и исполнителя Влада Соколовского. Все актуальные события прямо с места празднования — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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