Ивлеева сравнила Олимпиаду в Париже с «голой вечеринкой»

Блогер Анастасия Ивлеева сравнила церемонию открытия Олимпиады в Париже с «голой вечеринкой». Об этом она сообщила в своем telelgram-канале.
«Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Пориже. Что собстнна хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее», — уточнила Ивлеева в посте (орфография и пунктуация автора сохранены). Блогер также поблагодарила всех за Олимпиаду в Сочи-2014 и Чемпионат мира по футболу 2018.
20 декабря 2023 года Ивлеева сама организовала необычное мероприятие. Вечеринка с минимумом одежды на гостях собрала множество известных личностей, включая Ксению Собчак, Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова и других. Сама блогер появилась в экстравагантном наряде на 23 миллиона рублей. Мероприятие вызвало волну негодования в социальных сетях и общественных обсуждений, началась «волна отмены» звезд, присутствующих на вечеринке.
Из официальных лиц конкретный комментарий по поводу церемонии открытия Олимпиады в Париже дала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она раскритиковала церемонию открытия Олимпиады 2024 в Париже, назвав ее «масштабным провалом». Захарова отметила, что факел нес рэпер Снуп Догг и цифровой всадник Апокалипсиса, что, по ее словам, символизировало победу искусственного интеллекта над человеком. Захарова также осудила главный перформанс, где апостолов изображали трансвеститы, назвав это «ЛГБТ-глумлением» (ЛГБТ запрещено в России, движение признанно экстремистским) над христианским сюжетом Тайной вечерей и превращением Олимпиады в «гей-парад».
Открытие Олимпиады прошло 26 июля. Флаг Игр повесили вверх ногами, пишет «Национальная служба новостей».
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