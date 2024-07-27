Ивлеева сравнила Олимпиаду в Париже с «голой вечеринкой»

Ивлеева заявила, что «голая вечеринка» была стильнее, чем Олимпиада в Париже

27 июля 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева назвала церемонию открытия Олимпиады в Париже менее стильной в сравнении с «голой вечеринкой» Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС новость из сюжета Олимпиада-2024 Блогер Анастасия Ивлеева сравнила церемонию открытия Олимпиады в Париже с «голой вечеринкой». Об этом она сообщила в своем telelgram-канале. «Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Пориже. Что собстнна хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее», — уточнила Ивлеева в посте (орфография и пунктуация автора сохранены). Блогер также поблагодарила всех за Олимпиаду в Сочи-2014 и Чемпионат мира по футболу 2018. 20 декабря 2023 года Ивлеева сама организовала необычное мероприятие. Вечеринка с минимумом одежды на гостях собрала множество известных личностей, включая Ксению Собчак, Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова и других. Сама блогер появилась в экстравагантном наряде на 23 миллиона рублей. Мероприятие вызвало волну негодования в социальных сетях и общественных обсуждений, началась «волна отмены» звезд, присутствующих на вечеринке. Новость по теме Как в Париже прошла церемония открытия Олимпиады-2024: флаг Игр повесили вверх ногами. Фотогалерея Из официальных лиц конкретный комментарий по поводу церемонии открытия Олимпиады в Париже дала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она раскритиковала церемонию открытия Олимпиады 2024 в Париже, назвав ее «масштабным провалом». Захарова отметила, что факел нес рэпер Снуп Догг и цифровой всадник Апокалипсиса, что, по ее словам, символизировало победу искусственного интеллекта над человеком. Захарова также осудила главный перформанс, где апостолов изображали трансвеститы, назвав это «ЛГБТ-глумлением» (ЛГБТ запрещено в России, движение признанно экстремистским) над христианским сюжетом Тайной вечерей и превращением Олимпиады в «гей-парад». Открытие Олимпиады прошло 26 июля. Флаг Игр повесили вверх ногами, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Анастасия Ивлеева сравнила церемонию открытия Олимпиады в Париже с «голой вечеринкой». Об этом она сообщила в своем telelgram-канале. «Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Пориже. Что собстнна хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее», — уточнила Ивлеева в посте (орфография и пунктуация автора сохранены). Блогер также поблагодарила всех за Олимпиаду в Сочи-2014 и Чемпионат мира по футболу 2018. 20 декабря 2023 года Ивлеева сама организовала необычное мероприятие. Вечеринка с минимумом одежды на гостях собрала множество известных личностей, включая Ксению Собчак, Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова и других. Сама блогер появилась в экстравагантном наряде на 23 миллиона рублей. Мероприятие вызвало волну негодования в социальных сетях и общественных обсуждений, началась «волна отмены» звезд, присутствующих на вечеринке. Из официальных лиц конкретный комментарий по поводу церемонии открытия Олимпиады в Париже дала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она раскритиковала церемонию открытия Олимпиады 2024 в Париже, назвав ее «масштабным провалом». Захарова отметила, что факел нес рэпер Снуп Догг и цифровой всадник Апокалипсиса, что, по ее словам, символизировало победу искусственного интеллекта над человеком. Захарова также осудила главный перформанс, где апостолов изображали трансвеститы, назвав это «ЛГБТ-глумлением» (ЛГБТ запрещено в России, движение признанно экстремистским) над христианским сюжетом Тайной вечерей и превращением Олимпиады в «гей-парад». Открытие Олимпиады прошло 26 июля. Флаг Игр повесили вверх ногами, пишет «Национальная служба новостей».