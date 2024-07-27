Власти назвали причину разрушения дамбы в Челябинской области

Мэр Карабаша Афанасенко: плотина разрушилась из-за осадков

Дамба разрушилась из-за ливней, заявил Афанасенков Фото: Дмитрий Сопильняк © URA.RU

новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу

Разрушение плотины Киалимского водохранилища в Челябинской области произошло из-за продолжительных осадков. Об этом заявил глава города Карабаш Станислав Афанасенко.

«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из поселка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления», — написал Афанасенко на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Киалимское водохранилище расположено возле города Карабаш.

В Челябинской области 26 июля произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. Сегодня Карабаш по поручению президента России Владимира Путина посетил полпред в УрФО Владимир Якушев. В рабочей поездке его сопровождал глава Челябинской области Алексей Текслер. Что известно о прорыве дамбы в Челябинской области — в материале на URA.RU.

Ранее житель Карабаша обвинил Афанасенко в прорыве дамбы. Свою злость пострадавший объяснил тем, что в городе у него затопило картошку и все родное. «Ты посмотри, что он натворил этот мэр», — говорит житель на видео, опубликованном Telegram-каналом Ural Mash.