Власти назвали причину разрушения дамбы в Челябинской области

Мэр Карабаша Афанасенко: плотина разрушилась из-за осадков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карабаш, Текслер
Дамба разрушилась из-за ливней, заявил Афанасенков Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

Разрушение плотины Киалимского водохранилища в Челябинской области произошло из-за продолжительных осадков. Об этом заявил глава города Карабаш Станислав Афанасенко.

«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из поселка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления», — написал Афанасенко на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Киалимское водохранилище расположено возле города Карабаш.

В Челябинской области 26 июля произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. Сегодня Карабаш по поручению президента России Владимира Путина посетил полпред в УрФО Владимир Якушев. В рабочей поездке его сопровождал глава Челябинской области Алексей Текслер. Что известно о прорыве дамбы в Челябинской области — в материале на URA.RU.

Ранее житель Карабаша обвинил Афанасенко в прорыве дамбы. Свою злость пострадавший объяснил тем, что в городе у него затопило картошку и все родное. «Ты посмотри, что он натворил этот мэр», — говорит житель на видео, опубликованном Telegram-каналом Ural Mash.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разрушение плотины Киалимского водохранилища в Челябинской области произошло из-за продолжительных осадков. Об этом заявил глава города Карабаш Станислав Афанасенко. «Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из поселка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления», — написал Афанасенко на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Киалимское водохранилище расположено возле города Карабаш. В Челябинской области 26 июля произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. Сегодня Карабаш по поручению президента России Владимира Путина посетил полпред в УрФО Владимир Якушев. В рабочей поездке его сопровождал глава Челябинской области Алексей Текслер. Что известно о прорыве дамбы в Челябинской области — в материале на URA.RU. Ранее житель Карабаша обвинил Афанасенко в прорыве дамбы. Свою злость пострадавший объяснил тем, что в городе у него затопило картошку и все родное. «Ты посмотри, что он натворил этот мэр», — говорит житель на видео, опубликованном Telegram-каналом Ural Mash.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...