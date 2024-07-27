Миллиардер Бажаев заявил, что его сын ответит за драку с полицейским

Задержанный по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти Тимур Бажаев ответит за драку с полицейским, если действительно виновен. Об этом сообщил его отец, миллиардер Муса Бажаев.
"Бороться особо не собираюсь: если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если нет – значит, нет", — заявил бизнесмен в беседе с РЕН ТВ. Он считает, что его сын не способен совершить такой поступок.
Ранее Следственный комитет по Москве сообщил о задержании Тимура Бажаева. Отмечается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. Депутат Госдумы Александр Хинштейн позднее заявил, что сын бизнесмена Бажаева напал на начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Манохина. По словам народного избранника, уйти от ответственности виновному не удастся. Чем известен миллиардер Бажаев, чей сын был задержан в Москве — в материале URA.RU.
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