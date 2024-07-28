Напавший на полицейских сын миллиардера Бажаева оказался совладельцем горнорудной компании

Тимур Бажаев, сын миллиардера Мусы Бажаева, подозреваемый в нападении на полицейского в Москве, является совладельцем нескольких крупных предприятий. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что одна из компаний занимается добычей руд и песков драгоценных металлов.
«Бажаев владеет 20% столичной горнорудной компании „Альянс“», — рассказал телеканал. Там добавили, что Бажаев обладает значительными долями в нескольких крупных бизнесах, включая ООО "Восток-Геолдобыча", которое занимается воспроизводством минерально-сырьевой базы.
Ранее сына олигарха Мусы Бажаева задержали за драку с полицией в Москве, передает «Царьград». В СК РФ рассказали, что находясь вблизи комплекса Лужники, он вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение представителя власти. Муса Бажаев заявил, что его сын ответит за драку с полицейским, если действительно виновен. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что руководство МВД лично контролирует расследование нападения на полицейского, сообщает 360.ru.
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