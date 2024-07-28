Напавший на полицейских сын миллиардера Бажаева оказался совладельцем горнорудной компании

РЕН ТВ: Тимур Бажаев является совладельцем горнорудной компании
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Напавший на полицейского Тимур Бажаев является совладельцем нескольких крупных компаний
Напавший на полицейского Тимур Бажаев является совладельцем нескольких крупных компаний Фото:

Тимур Бажаев, сын миллиардера Мусы Бажаева, подозреваемый в нападении на полицейского в Москве, является совладельцем нескольких крупных предприятий. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что одна из компаний занимается добычей руд и песков драгоценных металлов.

«Бажаев владеет 20% столичной горнорудной компании „Альянс“», — рассказал телеканал. Там добавили, что Бажаев обладает значительными долями в нескольких крупных бизнесах, включая ООО "Восток-Геолдобыча", которое занимается воспроизводством минерально-сырьевой базы.

Ранее сына олигарха Мусы Бажаева задержали за драку с полицией в Москве, передает «Царьград». В СК РФ рассказали, что находясь вблизи комплекса Лужники, он вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение представителя власти. Муса Бажаев заявил, что его сын ответит за драку с полицейским, если действительно виновен. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что руководство МВД лично контролирует расследование нападения на полицейского, сообщает 360.ru

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Тимур Бажаев, сын миллиардера Мусы Бажаева, подозреваемый в нападении на полицейского в Москве, является совладельцем нескольких крупных предприятий. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что одна из компаний занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. «Бажаев владеет 20% столичной горнорудной компании „Альянс“», — рассказал телеканал. Там добавили, что Бажаев обладает значительными долями в нескольких крупных бизнесах, включая ООО "Восток-Геолдобыча", которое занимается воспроизводством минерально-сырьевой базы. Ранее сына олигарха Мусы Бажаева задержали за драку с полицией в Москве, передает «Царьград». В СК РФ рассказали, что находясь вблизи комплекса Лужники, он вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение представителя власти. Муса Бажаев заявил, что его сын ответит за драку с полицейским, если действительно виновен. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что руководство МВД лично контролирует расследование нападения на полицейского, сообщает 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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