Коммунальщики устраняют аварию в Кургане, чтобы вернуть воду в дома

В Кургане коммунальщики приступили к ремонту водопровода, который был поврежден на улице Некрасова. Из-за аварии на сетях без холодного водоснабжения остались два десятка домов. Об этом сообщили представители АО «Водный Союз».
«В связи с аварией на водопроводе, поврежденного сторонней организацией на улице Некрасова, 7 (КНС-12) без ХВС остались дома на улицах Машиностроителей и Омской. Из-за аварии на сетях по улице Карбышева, 4 без воды будет дом №10», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале АО «Водный Союз».
По данным организации, без холодного водоснабжения:
- ул. Машиностроителей,1, 1а, 1г, 2в, 3, 3а, 5, 7, 9;
- ул. Омская,101, 101/23, 101 стр.18, стр.3, стр. 32, стр.4, кор. 8, 9, 11.
Ранее сотрудники «Водного Союза» провели масштабные работы по ремонту сетей на Арбинке. После этого удалось вернуть воду в дома тысячи курганцев.
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