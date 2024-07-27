27 июля 2024
26 июля 2024

Коммунальщики устраняют аварию в Кургане, чтобы вернуть воду в дома

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане жители ждут возвращения воды в дома
В Кургане жители ждут возвращения воды в дома Фото:

В Кургане коммунальщики приступили к ремонту водопровода, который был поврежден на улице Некрасова. Из-за аварии на сетях без холодного водоснабжения остались два десятка домов. Об этом сообщили представители АО «Водный Союз».

«В связи с аварией на водопроводе, поврежденного сторонней организацией на улице Некрасова, 7 (КНС-12) без ХВС остались дома на улицах Машиностроителей и Омской. Из-за аварии на сетях по улице Карбышева, 4 без воды будет дом №10», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале АО «Водный Союз».

По данным организации, без холодного водоснабжения:

  • ул. Машиностроителей,1, 1а, 1г, 2в, 3, 3а, 5, 7, 9;
  • ул. Омская,101, 101/23, 101 стр.18, стр.3, стр. 32, стр.4, кор. 8, 9, 11.

Ранее сотрудники «Водного Союза» провели масштабные работы по ремонту сетей на Арбинке. После этого удалось вернуть воду в дома тысячи курганцев.

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В Кургане коммунальщики приступили к ремонту водопровода, который был поврежден на улице Некрасова. Из-за аварии на сетях без холодного водоснабжения остались два десятка домов. Об этом сообщили представители АО «Водный Союз». «В связи с аварией на водопроводе, поврежденного сторонней организацией на улице Некрасова, 7 (КНС-12) без ХВС остались дома на улицах Машиностроителей и Омской. Из-за аварии на сетях по улице Карбышева, 4 без воды будет дом №10», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале АО «Водный Союз». По данным организации, без холодного водоснабжения: Ранее сотрудники «Водного Союза» провели масштабные работы по ремонту сетей на Арбинке. После этого удалось вернуть воду в дома тысячи курганцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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