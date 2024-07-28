Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернется жара

Жара продержится 1 и 5 августа
В Тюмени 1 августа температура воздуха поднимется до 27 градусов. Жара продержится в областной столице два дня. Такие данные представлены на сайте метеосервиса Gismeteo.
«В Тюмени 1 августа потеплеет до 27 градусов, ночью — до 17. Малооблачно, небольшой дождь. 5 августа температура воздуха также составит 25 градусов выше нуля. Облачно, без осадков», — указано на сайте сервиса.
По данным синоптиков, до конца недели жителей областной столицы ожидают ежедневные дожди. Порывы ветра будут достигать 11 сетров в секунду. 4 августа прогнозируют грозу.
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