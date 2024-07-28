28 июля 2024
27 июля 2024

Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернется жара

В Тюмени 1 августа потеплеет до 27 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара продержится 1 и 5 августа
Жара продержится 1 и 5 августа Фото:

В Тюмени 1 августа температура воздуха поднимется до 27 градусов. Жара продержится в областной столице два дня. Такие данные представлены на сайте метеосервиса Gismeteo.

«В Тюмени 1 августа потеплеет до 27 градусов, ночью до 17. Малооблачно, небольшой дождь. 5 августа температура воздуха также составит 25 градусов выше нуля. Облачно, без осадков», — указано на сайте сервиса.

По данным синоптиков, до конца недели жителей областной столицы ожидают ежедневные дожди. Порывы ветра будут достигать 11 сетров в секунду. 4 августа прогнозируют грозу.

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В Тюмени 1 августа температура воздуха поднимется до 27 градусов. Жара продержится в областной столице два дня. Такие данные представлены на сайте метеосервиса Gismeteo. «В Тюмени 1 августа потеплеет до 27 градусов, ночью — до 17. Малооблачно, небольшой дождь. 5 августа температура воздуха также составит 25 градусов выше нуля. Облачно, без осадков», — указано на сайте сервиса. По данным синоптиков, до конца недели жителей областной столицы ожидают ежедневные дожди. Порывы ветра будут достигать 11 сетров в секунду. 4 августа прогнозируют грозу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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