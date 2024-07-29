ХМАО и ЯНАО стали лидерами по перечислению НДС в бюджет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХМАО и ЯНАО заняли третье и четвертое место по перечислению НДС в бюджет
ХМАО и ЯНАО заняли третье и четвертое место по перечислению НДС в бюджет Фото:

ХМАО и ЯНАО заняли третье и четвертое места по наибольшему объему перечислений НДС в федеральный бюджет. В 2023 году они заплатили 474,6 и 399,5 миллиарда рублей соответственно.

«В 2023 году наибольший объем НДС перечислили Москва (1,8 триллиона рублей), Московская область (610 миллиардов рублей) и Петербург (293,5 миллиарда рублей). При этом в число топ-5 вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (474,6 миллиарда рублей и 399,5 миллиарда рублей)», — выяснили РБК.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за первые пять месяцев 2024 года на 31,1% упал спрос на ипотечное кредитование. При этом округ находится на седьмом месте рейтинга регионов России по развитию ипотеки. А вот ЯНАО занял третью строчку рейтинга регионов по развитию ипотечного кредитования. Здесь почти каждый 24-й житель приобрел недвижимость в долг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ХМАО и ЯНАО заняли третье и четвертое места по наибольшему объему перечислений НДС в федеральный бюджет. В 2023 году они заплатили 474,6 и 399,5 миллиарда рублей соответственно. «В 2023 году наибольший объем НДС перечислили Москва (1,8 триллиона рублей), Московская область (610 миллиардов рублей) и Петербург (293,5 миллиарда рублей). При этом в число топ-5 вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (474,6 миллиарда рублей и 399,5 миллиарда рублей)», — выяснили РБК. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за первые пять месяцев 2024 года на 31,1% упал спрос на ипотечное кредитование. При этом округ находится на седьмом месте рейтинга регионов России по развитию ипотеки. А вот ЯНАО занял третью строчку рейтинга регионов по развитию ипотечного кредитования. Здесь почти каждый 24-й житель приобрел недвижимость в долг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...