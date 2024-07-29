ХМАО и ЯНАО стали лидерами по перечислению НДС в бюджет

ХМАО и ЯНАО заняли третье и четвертое места по наибольшему объему перечислений НДС в федеральный бюджет. В 2023 году они заплатили 474,6 и 399,5 миллиарда рублей соответственно.
«В 2023 году наибольший объем НДС перечислили Москва (1,8 триллиона рублей), Московская область (610 миллиардов рублей) и Петербург (293,5 миллиарда рублей). При этом в число топ-5 вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (474,6 миллиарда рублей и 399,5 миллиарда рублей)», — выяснили РБК.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за первые пять месяцев 2024 года на 31,1% упал спрос на ипотечное кредитование. При этом округ находится на седьмом месте рейтинга регионов России по развитию ипотеки. А вот ЯНАО занял третью строчку рейтинга регионов по развитию ипотечного кредитования. Здесь почти каждый 24-й житель приобрел недвижимость в долг.
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