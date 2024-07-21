В ХМАО стремительно падает спрос на ипотеку

В ХМАО за первые пять месяцев 2024 года на 31,1% упал спрос на ипотечное кредитование. При этом округ находится на седьмом месте рейтинга регионов России по развитию ипотеки, следует из статистики.
«Седьмое место: Ханты-Мансийский автономный округ. Динамика количества ипотечных кредитов за последние пять месяцев 2024 года относительно первых пяти месяцев 2023 года: -31,1%», — выяснили РИА Новости.
Всего в Югре на тысячу экономически активного населения приходится 38,5 ипотек. Средняя сумма заимствований составляет 3,68 миллиона, а доля просроченной задолженности — 0,24%.
У жителей ХМАО вместе с обновлением семейной ипотеки по низкой ставке в 6% открываются новые возможности по покупке квартиры. Тем временем югорским застройщикам, занимающихся «загородкой», напротив предстоит решить ряд сложных вопросов. Подробнее том, какие потрясения принесет новая ипотека — в материале URA.RU.
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