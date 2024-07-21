21 июля 2024

В ХМАО стремительно падает спрос на ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на 31,1% упал спрос на ипотеку
В ХМАО на 31,1% упал спрос на ипотеку Фото:

В ХМАО за первые пять месяцев 2024 года на 31,1% упал спрос на ипотечное кредитование. При этом округ находится на седьмом месте рейтинга регионов России по развитию ипотеки, следует из статистики.

«Седьмое место: Ханты-Мансийский автономный округ. Динамика количества ипотечных кредитов за последние пять месяцев 2024 года относительно первых пяти месяцев 2023 года: -31,1%», — выяснили РИА Новости.

Всего в Югре на тысячу экономически активного населения приходится 38,5 ипотек. Средняя сумма заимствований составляет 3,68 миллиона, а доля просроченной задолженности — 0,24%.

У жителей ХМАО вместе с обновлением семейной ипотеки по низкой ставке в 6% открываются новые возможности по покупке квартиры. Тем временем югорским застройщикам, занимающихся «загородкой», напротив предстоит решить ряд сложных вопросов. Подробнее том, какие потрясения принесет новая ипотека — в материале URA.RU.

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В ХМАО за первые пять месяцев 2024 года на 31,1% упал спрос на ипотечное кредитование. При этом округ находится на седьмом месте рейтинга регионов России по развитию ипотеки, следует из статистики. «Седьмое место: Ханты-Мансийский автономный округ. Динамика количества ипотечных кредитов за последние пять месяцев 2024 года относительно первых пяти месяцев 2023 года: -31,1%», — выяснили РИА Новости. Всего в Югре на тысячу экономически активного населения приходится 38,5 ипотек. Средняя сумма заимствований составляет 3,68 миллиона, а доля просроченной задолженности — 0,24%. У жителей ХМАО вместе с обновлением семейной ипотеки по низкой ставке в 6% открываются новые возможности по покупке квартиры. Тем временем югорским застройщикам, занимающихся «загородкой», напротив предстоит решить ряд сложных вопросов. Подробнее том, какие потрясения принесет новая ипотека — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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