«Пьяный сосед» и конфуз в Красноярске: скандалы с Глебом Самойловым

Рокер Самойлов оказался в центре скандала после концерта в Красноярске

29 июля 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

По словам команды артиста, сейчас Самойлов — в лучшей форме, чем когда-либо Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший лидер легендарной свердловской рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов угодил в очередной скандал: зрителям его концерта в Красноярске показалось, что артист вышел на сцену нетрезвым. URA.RU вспоминает похожие эпизоды в карьере музыканта. Глебу Самойлову 53 года, он из Асбеста. В 1987-м присоединился к музыкальной группе своего старшего брата Вадима «Агата Кристи», позднее стал писать для нее песни. Пик популярности группы пришелся на 1990-е годы и начало «нулевых». В 2010 году группа «Агата Кристи» распалась из-за расхождений братьев в творческих взглядах, Глеб Самойлов основал собственную группу — The Matrixx. Вынесли на руках В июне 2021-го во время концерта в Вольгинском (Владимирская область) Самойлов вышел на сцену в сильном алкогольном опьянении. Его придерживали за одежду, он не устоял на ногах и пел, сидя на подмостках сцены. После выступления Самойлова на руках вынесли со сцены. Фанаты посчитали, что артист напился специально: концерт должен был состояться на корпоративе фармацевтической компании, которая разработала вакцину от коронавируса. Самойлов же является противником вакцинации, как заявляли анонимные источники. Вызов скорой Перед концертом в декабре 2021-го Глеб Самойлов отравился, с каждым часом ему становилось все хуже. Для помощи артисту вызвали бригаду скорой помощи. Выступление в итоге состоялось, хоть и с задержкой. Самойлов сидел на стуле. «Пьяный сосед в караоке» Следующий инцидент произошел через два года, в декабре 2023-го, в Красноярске. Зрители в беседе с журналистами сравнивали артиста с «пьяным соседом, поющим в караоке»: Самойлов невнятно разговаривал, а хиты исполнил лишь под занавес выступления. «Надолго его не хватило» В Красноярск Самойлов приехал ради фестиваля «Небофест» 28 июля. Музыкант, по сообщению telegram-канала Mash, не мог допеть одну из песен (микрофон передали гитаристу), едва держался на гонах. Но все же программу Самойлов доиграл. Вот как для URA.RU ситуацию комментировали в команде Самойлова: «Глеб прекрасно отыграл концерт от и до. Он был в прекрасной форме, есть соответствующие видео, полностью снятые на концерте в виде трансляций, наших видеороликов, которые мы будем выкладывать в наших официальных соцсетях. То, что там, — это компиляция из нескольких странных видео, не более чем подлог, и это общая концепция нашего конкурента». Следующий концерт Глеба Самойлова пройдет в Екатеринбурге 9 августа. Он приурочен к дню рождения артиста. Билеты на выступление в клуб «Фабрика Event Hall» стоят от трех тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший лидер легендарной свердловской рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов угодил в очередной скандал: зрителям его концерта в Красноярске показалось, что артист вышел на сцену нетрезвым. URA.RU вспоминает похожие эпизоды в карьере музыканта. Глебу Самойлову 53 года, он из Асбеста. В 1987-м присоединился к музыкальной группе своего старшего брата Вадима «Агата Кристи», позднее стал писать для нее песни. Пик популярности группы пришелся на 1990-е годы и начало «нулевых». В 2010 году группа «Агата Кристи» распалась из-за расхождений братьев в творческих взглядах, Глеб Самойлов основал собственную группу — The Matrixx. В июне 2021-го во время концерта в Вольгинском (Владимирская область) Самойлов вышел на сцену в сильном алкогольном опьянении. Его придерживали за одежду, он не устоял на ногах и пел, сидя на подмостках сцены. После выступления Самойлова на руках вынесли со сцены. Фанаты посчитали, что артист напился специально: концерт должен был состояться на корпоративе фармацевтической компании, которая разработала вакцину от коронавируса. Самойлов же является противником вакцинации, как заявляли анонимные источники. Перед концертом в декабре 2021-го Глеб Самойлов отравился, с каждым часом ему становилось все хуже. Для помощи артисту вызвали бригаду скорой помощи. Выступление в итоге состоялось, хоть и с задержкой. Самойлов сидел на стуле. Следующий инцидент произошел через два года, в декабре 2023-го, в Красноярске. Зрители в беседе с журналистами сравнивали артиста с «пьяным соседом, поющим в караоке»: Самойлов невнятно разговаривал, а хиты исполнил лишь под занавес выступления. В Красноярск Самойлов приехал ради фестиваля «Небофест» 28 июля. Музыкант, по сообщению telegram-канала Mash, не мог допеть одну из песен (микрофон передали гитаристу), едва держался на гонах. Но все же программу Самойлов доиграл. Вот как для URA.RU ситуацию комментировали в команде Самойлова: «Глеб прекрасно отыграл концерт от и до. Он был в прекрасной форме, есть соответствующие видео, полностью снятые на концерте в виде трансляций, наших видеороликов, которые мы будем выкладывать в наших официальных соцсетях. То, что там, — это компиляция из нескольких странных видео, не более чем подлог, и это общая концепция нашего конкурента». Следующий концерт Глеба Самойлова пройдет в Екатеринбурге 9 августа. Он приурочен к дню рождения артиста. Билеты на выступление в клуб «Фабрика Event Hall» стоят от трех тысяч рублей.