Губернатор Махонин рассказал о приезде в Пермский край особенных гостей из ЛНР и Запорожья

Дети из Луганской Народной Республики (ЛНР) и Запорожья смогут отдохнуть в Пермском крае. Ребята прибыли в регион в понедельник, 29 июля, рассказал в своем аккаунте в Telegram губернатор Дмитрий Махонин. Глава региона отметил, что 88 «особенных гостей» из новых территорий РФ приехали в гости к Пермскому Политеху (ПНИПУ).
«Этим утром встретили наших особенных гостей! 88 ребят из ЛНР и Запорожья приехали на университетскую смену в гости к Пермскому Политеху», — написал Махонин.
В течение 11 дней дети будут знакомиться с университетом, узнают о научных разработках ПНИПУ, которые внедряются на предприятиях региона и познакомятся с производством пермских авиадвигателей. Помимо этого, для них запланирована экскурсия в экотехнопарк пермской компании по сбору, переработке и утилизации мусора «Буматика», компанию «Промобот» и музеи Пермского края. Махонин также отметил, что будет рад личной встрече с юными гостями из ЛНР и Запорожья.
«Самое ценное, что ждет наших гостей — общение со сверстниками. Уверен, что студенты ПНИПУ, кураторы и вожатые, постараются сделать все, чтобы эта смена запомнилась», — написал Махонин. Губернатор добавил, что был бы рад лично встретиться с детьми.
URA.RU рассказывало, что в этом году в Пермском крае побывали сотни детей из Северодонецка (ЛНР). Ребята отдыхали в детском оздоровительном лагере «Орленок». Мэр Северодонецка Николай Моргунов поблагодарил руководство региона за поддержку и помощь в организации отдыха детей. Чиновник отметил, что благодаря поездке в Прикамье ребята не только отдохнули и оздоровились, но и получили незабываемые впечатления.
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