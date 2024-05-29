Первая группа школьников из Северодонецка отправилась на отдых в Пермский край

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Ребята отдохнут в детском лагере "Орленок"
Ребята отдохнут в детском лагере "Орленок" Фото:

Первые 200 детей из города Северодонецк (ЛНР) отправились в Пермский край на летний отдых. Ребят примет детский оздоровительный лагерь «Орленок», рассказал в своем telegram-канале мэр Северодонецка Николай Моргунов.

«Первая в этом году группа из 200 детей отправилась в Прикамье для отдыха в детском оздоровительном лагере „Орленок“. Рад видеть улыбки на их лицах, ведь большинство из них посещает гостеприимный край уже далеко не впервые», — написал Моргунов. Чиновник отметил, что отдых северодонецких детей в Прикамье стал «доброй традицией» и поблагодарил за поддержку и помощь главу региона Дмитрия Махонина.

Северодонецк является подшефным городом для Пермского края. Школьники из этого города не первый год отдыхают в детских оздоровительных лагерях региона. Власти выделяют на это сотни тысяч рублей. Так, в 2023 году в Прикамье побывали около 300 ребят из ЛНР.

Помимо этого, Пермский край предоставил для школ Северодонецка учебники и учебные материалы, в том числе амперметры, призмы, карты, весы, наборы для проведения опытов и различные таблицы были переданы городу министерством образования Пермского края в рамках проекта «Новая школа». Сейчас материалы уже применяются для обучения детей во всех школах города.

А к Новому году дети получили две тысячи подарочных наборов. Они были сформированы по запросу местной администрации, которая исходила из потребностей детей. В 2023 году Пермский край помог в восстановлении восьми объектов в Северодонецке в том числе, социальных, в город был отправлен гуманитарный груз.

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Первые 200 детей из города Северодонецк (ЛНР) отправились в Пермский край на летний отдых. Ребят примет детский оздоровительный лагерь «Орленок», рассказал в своем telegram-канале мэр Северодонецка Николай Моргунов. «Первая в этом году группа из 200 детей отправилась в Прикамье для отдыха в детском оздоровительном лагере „Орленок“. Рад видеть улыбки на их лицах, ведь большинство из них посещает гостеприимный край уже далеко не впервые», — написал Моргунов. Чиновник отметил, что отдых северодонецких детей в Прикамье стал «доброй традицией» и поблагодарил за поддержку и помощь главу региона Дмитрия Махонина. Северодонецк является подшефным городом для Пермского края. Школьники из этого города не первый год отдыхают в детских оздоровительных лагерях региона. Власти выделяют на это сотни тысяч рублей. Так, в 2023 году в Прикамье побывали около 300 ребят из ЛНР. Помимо этого, Пермский край предоставил для школ Северодонецка учебники и учебные материалы, в том числе амперметры, призмы, карты, весы, наборы для проведения опытов и различные таблицы были переданы городу министерством образования Пермского края в рамках проекта «Новая школа». Сейчас материалы уже применяются для обучения детей во всех школах города. А к Новому году дети получили две тысячи подарочных наборов. Они были сформированы по запросу местной администрации, которая исходила из потребностей детей. В 2023 году Пермский край помог в восстановлении восьми объектов в Северодонецке в том числе, социальных, в город был отправлен гуманитарный груз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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