Мэр Северодонецка поблагодарил Пермский край за гостеприимство

200 школьников Северодонецка отдохнули в Пермском крае
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Дети из ЛНР отдохнули в Пермском крае (архивное фото)
Дети из ЛНР отдохнули в Пермском крае (архивное фото) Фото:

Две сотни детей из Северодонецка отдохнули в оздоровительных лагерях Пермского края. Глава Северодонецка Николай Моргунов сообщил, что ребята вернулись домой, и поблагодарил Прикамье за гостеприимство.

«Северодонецкие ребята вернулись из детских оздоровительных лагерей Пермского края. 200 юных северодончан снова в родном городе. Пермский край вот уже скоро два года гостеприимно встречает наших детей, дарит им возможность отдохнуть, оздоровиться, получить новые опыт и впечатления, завести друзей. За это я очень благодарен региону-шефу Пермскому краю и лично Губернатору Дмитрию Махонину», — написал моргунов в Telegram.

Гости из Северодонецка в Перми посетили исторический парк «Россия — моя история», побывали на открытии фестиваля «Город встреч». Северодонецк является подшефным городом для Пермского края. Школьники из этого города не первый год отдыхают в детских оздоровительных лагерях региона. Власти выделяют на это сотни тысяч рублей.

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Две сотни детей из Северодонецка отдохнули в оздоровительных лагерях Пермского края. Глава Северодонецка Николай Моргунов сообщил, что ребята вернулись домой, и поблагодарил Прикамье за гостеприимство. «Северодонецкие ребята вернулись из детских оздоровительных лагерей Пермского края. 200 юных северодончан снова в родном городе. Пермский край вот уже скоро два года гостеприимно встречает наших детей, дарит им возможность отдохнуть, оздоровиться, получить новые опыт и впечатления, завести друзей. За это я очень благодарен региону-шефу Пермскому краю и лично Губернатору Дмитрию Махонину», — написал моргунов в Telegram. Гости из Северодонецка в Перми посетили исторический парк «Россия — моя история», побывали на открытии фестиваля «Город встреч». Северодонецк является подшефным городом для Пермского края. Школьники из этого города не первый год отдыхают в детских оздоровительных лагерях региона. Власти выделяют на это сотни тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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