Мэр Северодонецка поблагодарил Пермский край за гостеприимство

Две сотни детей из Северодонецка отдохнули в оздоровительных лагерях Пермского края. Глава Северодонецка Николай Моргунов сообщил, что ребята вернулись домой, и поблагодарил Прикамье за гостеприимство.
«Северодонецкие ребята вернулись из детских оздоровительных лагерей Пермского края. 200 юных северодончан снова в родном городе. Пермский край вот уже скоро два года гостеприимно встречает наших детей, дарит им возможность отдохнуть, оздоровиться, получить новые опыт и впечатления, завести друзей. За это я очень благодарен региону-шефу Пермскому краю и лично Губернатору Дмитрию Махонину», — написал моргунов в Telegram.
Гости из Северодонецка в Перми посетили исторический парк «Россия — моя история», побывали на открытии фестиваля «Город встреч». Северодонецк является подшефным городом для Пермского края. Школьники из этого города не первый год отдыхают в детских оздоровительных лагерях региона. Власти выделяют на это сотни тысяч рублей.
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