МВД: водитель грузовика, столкнувшегося с поездом, госпитализирован

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Столкновение грузовика с пассажирским составом. ХМАО, камаз, дтп, авария, поезд
Под Волгоградом водитель КАМАЗа инициировал аварию с пассажирским поездом (архивное фото) Фото:

Водитель КАМАЗа, участвовавший в столкновении с поездом в Волгоградской области, получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Водитель грузовика госпитализирован», — написала Волк в своем telegram-канале. На место ДТП немедленно прибыли сотрудники полиции и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Ведется расследование обстоятельств происшествия, для выяснения обстоятельств столкновения.

Ранее под Волгоградом КАМАЗ столкнулся пассажирским составом сообщения Казань-Адлер. Согласно данным экстренных служб, пострадать при сходе поезда могли до 100 человек. Перевернулось минимум восемь вагонов, передает 360.ru.

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Водитель КАМАЗа, участвовавший в столкновении с поездом в Волгоградской области, получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. «Водитель грузовика госпитализирован», — написала Волк в своем telegram-канале. На место ДТП немедленно прибыли сотрудники полиции и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Ведется расследование обстоятельств происшествия, для выяснения обстоятельств столкновения. Ранее под Волгоградом КАМАЗ столкнулся пассажирским составом сообщения Казань-Адлер. Согласно данным экстренных служб, пострадать при сходе поезда могли до 100 человек. Перевернулось минимум восемь вагонов, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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