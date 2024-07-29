МВД: водитель грузовика, столкнувшегося с поездом, госпитализирован

29 июля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Под Волгоградом водитель КАМАЗа инициировал аварию с пассажирским поездом (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Водитель КАМАЗа, участвовавший в столкновении с поездом в Волгоградской области, получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. «Водитель грузовика госпитализирован», — написала Волк в своем telegram-канале . На место ДТП немедленно прибыли сотрудники полиции и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Ведется расследование обстоятельств происшествия, для выяснения обстоятельств столкновения. Ранее под Волгоградом КАМАЗ столкнулся пассажирским составом сообщения Казань-Адлер. Согласно данным экстренных служб, пострадать при сходе поезда могли до 100 человек. Перевернулось минимум восемь вагонов, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель КАМАЗа, участвовавший в столкновении с поездом в Волгоградской области, получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. «Водитель грузовика госпитализирован», — написала Волк в своем telegram-канале. На место ДТП немедленно прибыли сотрудники полиции и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Ведется расследование обстоятельств происшествия, для выяснения обстоятельств столкновения. Ранее под Волгоградом КАМАЗ столкнулся пассажирским составом сообщения Казань-Адлер. Согласно данным экстренных служб, пострадать при сходе поезда могли до 100 человек. Перевернулось минимум восемь вагонов, передает 360.ru.