МВД: водитель грузовика, столкнувшегося с поездом, госпитализирован

Водитель КАМАЗа, участвовавший в столкновении с поездом в Волгоградской области, получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Водитель грузовика госпитализирован», — написала Волк в своем telegram-канале. На место ДТП немедленно прибыли сотрудники полиции и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Ведется расследование обстоятельств происшествия, для выяснения обстоятельств столкновения.
Ранее под Волгоградом КАМАЗ столкнулся пассажирским составом сообщения Казань-Адлер. Согласно данным экстренных служб, пострадать при сходе поезда могли до 100 человек. Перевернулось минимум восемь вагонов, передает 360.ru.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Водитель КАМАЗа, участвовавший в столкновении с поездом в Волгоградской области, получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. «Водитель грузовика госпитализирован», — написала Волк в своем telegram-канале. На место ДТП немедленно прибыли сотрудники полиции и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Ведется расследование обстоятельств происшествия, для выяснения обстоятельств столкновения. Ранее под Волгоградом КАМАЗ столкнулся пассажирским составом сообщения Казань-Адлер. Согласно данным экстренных служб, пострадать при сходе поезда могли до 100 человек. Перевернулось минимум восемь вагонов, передает 360.ru.