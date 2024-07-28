Артист Юрий Гальцев испытал вездеход «Бурлак»
Юморист Юрий Гальцев проехался за рулем вездехода «Бурлак» в ходе своего визита в Курган. Своими эмоциями от поездки артист поделился в своем telegram-канале.
«Как приятно осознавать, что на моей родине есть множество производств, которые так нужны людям. Прокатился на универсальном сверхпроходимом вездеходе „Бурлак“», — написал Гальцев.
Также артист побывал и на самом производстве вездеходов. По словам Гальцева, курганская техника его впечатлила.
Ранее URA.RU писало, что Гальцев оценил, как изменился Курган. По его мнению, родной город меняется, но без спешки.
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