29 июля 2024
28 июля 2024

Врио главы ХМАО раскрыл, в какой муниципалитет едет в ближайшие дни

Врио губернатора ХМАО Кухарук 30 июля едет в Березовский район
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук ждет от жителей перечень вопросов и проблем района
Кухарук ждет от жителей перечень вопросов и проблем района Фото:

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук 30 июля с рабочим визитом планирует посетить Березовский район. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Завтра, 30 июля, место встречи — Березовский район», — сообщил Кухарук. Он попросил жителей района активно делиться проблемами муниципалитета, на что нужно обратить особое внимание и какие объекты строительства следует посетить.

Все запросы врио главы региона пообещал оперативно взять в работу. Уже сейчас под постом в telegram-канале Кухарука жители района оставляют комментарии. Среди них: жалобы на неотремонтированную единственную школу в Хулимсунте, проблемы с транспортным сообщением и отсутствие круглогодичной дороги.

Кухарук преодолел экватор в своих поездках по региону. Он уже познакомился с 13-ю югорскими муниципалитетами и до осенних выборов намерен проехать оставшиеся населенные пункты. Во всех городах прошли встречи с властями, жителями и объезд проблемных объектов.

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Врио главы ХМАО Руслан Кухарук 30 июля с рабочим визитом планирует посетить Березовский район. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Завтра, 30 июля, место встречи — Березовский район», — сообщил Кухарук. Он попросил жителей района активно делиться проблемами муниципалитета, на что нужно обратить особое внимание и какие объекты строительства следует посетить. Все запросы врио главы региона пообещал оперативно взять в работу. Уже сейчас под постом в telegram-канале Кухарука жители района оставляют комментарии. Среди них: жалобы на неотремонтированную единственную школу в Хулимсунте, проблемы с транспортным сообщением и отсутствие круглогодичной дороги. Кухарук преодолел экватор в своих поездках по региону. Он уже познакомился с 13-ю югорскими муниципалитетами и до осенних выборов намерен проехать оставшиеся населенные пункты. Во всех городах прошли встречи с властями, жителями и объезд проблемных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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