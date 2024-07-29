Врио главы ХМАО раскрыл, в какой муниципалитет едет в ближайшие дни

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук 30 июля с рабочим визитом планирует посетить Березовский район. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Завтра, 30 июля, место встречи — Березовский район», — сообщил Кухарук. Он попросил жителей района активно делиться проблемами муниципалитета, на что нужно обратить особое внимание и какие объекты строительства следует посетить.
Все запросы врио главы региона пообещал оперативно взять в работу. Уже сейчас под постом в telegram-канале Кухарука жители района оставляют комментарии. Среди них: жалобы на неотремонтированную единственную школу в Хулимсунте, проблемы с транспортным сообщением и отсутствие круглогодичной дороги.
Кухарук преодолел экватор в своих поездках по региону. Он уже познакомился с 13-ю югорскими муниципалитетами и до осенних выборов намерен проехать оставшиеся населенные пункты. Во всех городах прошли встречи с властями, жителями и объезд проблемных объектов.
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